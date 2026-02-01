Turismo de Galicia acelera la promoción internacional a menos de un año del Xacobeo

Uno de los puestos de Turismo de Galicia para promocionar a la comunidad como destino.

A menos de un año del Xacobeo 2027, Turismo de Galicia refuerza su estrategia de promoción internacional. Solo en este febrero, la entidad autonómica acudirá a seis ferias del sector, cuatro de ellas en el extranjero: Bolonia (Italia), Utrech (Países Bajos), Munich (Alemania) y Lisboa (Portugal), más dos en Navarra y Extremadura. Están dirigidas tanto al público general como a sectores especializados, por lo que permitirán mostrar la propuesta global del destino Galicia y también modalidades concretas de turismo.

Es el caso de Bolonia, donde se celebra la feria Devotio 2026, especializada en productos y servicios religiosos. Turismo de Galicia contará allí con un espacio propio de 30 metros cuadrados.

En Utrech, Galicia estará representada en Fiets en Wandelbeurs, dedicada al cicloturismo y el turismo de naturaleza. Allí se dispondrá un módulo propio en el espacio de Turespaña.

Lo mismo se hará en la feria F.RE.E 2026 de Munich, una de las más grandes de Alemania, que en su última edición registró más de 125.000 visitantes.

En Lisboa se desplegará un espacio propio en el Better Tourism Lisbon Travel Market, considerado el principal evento del turismo en el país vecino.

En Navartur, la Feria Internacional de Turismo Reino de Navarra, también se desplegará un espacio exclusivo de 48 metros cuadrados.

Por último, a la Feria Internacional de Turismo Ornitológico FIO 2026, que tiene lugar en el Parque Nacional de Monfragüe, en Villareral de San Carlos (Caceres), se irá con un puesto modular que buscará mostrar la oferta de Galicia en ese turismo vinculado a la naturaleza.

La entidad autonómica considera que la presencia en ferias permite avanzar en la estrategia de internacionalización, como demuestran los datos del INE sobre el alojamiento hotelero en el 2025 en Galicia. Se registraron 7,3 millones de viajeros, un 2,3 % más que en el 2024, que realizaron 13,5 millones de pernoctaciones, un 1,9 % más, lo que elevó los ingresos un 5,2 % hasta los 451,2 millones de euros.

Turismo de Galicia destacó además el avance del mercado internacional, que registró un crecimiento del 3,5 % de visitantes extranjeros, en especial de Estados Unidos, con una subida del 10,4 % que situó a ese país como el segundo mercado solo por detras de Portugal, con 253.861 visitantes.