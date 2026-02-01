Más de 200 menores gallegos denunciaron a sus padres por agresiones en un año

Los menores se convierten en un arma para que el agresor siga ejerciendo un control sobre su víctima Santi M. Amil

Un total de 202 menores de edad denunciaron por agresiones a sus padres en Galicia durante el año 2024, según un informe presentado ayer por la Fundación Amigó basado en las memorias de la Fiscalía de las distintas autonomías. Según el estudio, la comunidad con más expedientes abiertos fue Andalucía, con 1.059. Siguieron Madrid (894), Comunidad Valenciana (691), Canarias (448), Cataluña (253), justo por delante de Galicia, que ocupa el sexto lugar.

El informe señala que en el conjunto de España las denuncias de hijos contra sus progenitores aumentaron con respecto al año anterior desde 4.416 a las citadas 4.521.

La entidad considera que es preciso profundizar en una atención especializada, que sitúe a las familias como protagonistas, para impulsar un descenso de esa forma de violencia.