Más de 200 menores gallegos denunciaron a sus padres por agresiones en un año
GALICIA
El informe de la Fundación Amigó, basado en datos de la Fiscalía del 2024, sitúa a la comunidad como la sexta con más casos01 feb 2026 . Actualizado a las 19:51 h.
Un total de 202 menores de edad denunciaron por agresiones a sus padres en Galicia durante el año 2024, según un informe presentado ayer por la Fundación Amigó basado en las memorias de la Fiscalía de las distintas autonomías. Según el estudio, la comunidad con más expedientes abiertos fue Andalucía, con 1.059. Siguieron Madrid (894), Comunidad Valenciana (691), Canarias (448), Cataluña (253), justo por delante de Galicia, que ocupa el sexto lugar.
El informe señala que en el conjunto de España las denuncias de hijos contra sus progenitores aumentaron con respecto al año anterior desde 4.416 a las citadas 4.521.
La entidad considera que es preciso profundizar en una atención especializada, que sitúe a las familias como protagonistas, para impulsar un descenso de esa forma de violencia.