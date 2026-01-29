La Xunta pide al Gobierno una conferencia sectorial para abordar las incidencias ferroviarias o el abono único

Varios pasajeros esperan a un autobús en A Coruña, en una imagen de archivo. MARCOS MÍGUEZ

La Xunta volvió a insistirle este miércoles al Gobierno que convoque una conferencia sectorial de transportes con las comunidades para tratar asuntos como las incidencias ferroviarias, el mapa concesional de transporte de viajeros por carretera o el abono único de transporte. La petición la dejó sobre la mesa la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, que participó en una comisión en Madrid donde estuvieron presentes sus homólogos en otras comunidades, y también representantes del Ejecutivo central.

En cuanto al estado de los servicios ferroviarios, Fontela quiso recordar que la Xunta «leva tempo denunciando o abandono por parte do Goberno central dos territorios do noroeste en infraestruturas e conectividade» y enfatizó en las «constantes incidencias rexistradas» en la red gallega. Durante el encuentro, los representantes en materia de transportes también hablaron sobre el abono único de transportes, en vigor desde el 19 de enero.

Las comunidades y ayuntamientos pueden adherirse a la tarifa plana del Ejecutivo —que cuesta 60 euros al mes y que, de momento, solo incluye a los autobuses estatales y a los trenes—, pero Fontela criticó «que a medida se deseñou de costas ás administracións competentes en transporte». «Estas administracións non participaron no deseño nin tiveron acceso aos estudos técnicos que supostamente avalan a fixación do prezo ou a viabilidade económica da medida», expresó la directora xeral.

El abono único de transporte permitirá ahorrar hasta 200 euros al mes a los usuarios del tren JORGE NOYA

El otro asunto que estuvo sobre la mesa fue el mapa concesional de autobuses estatales, que Fontela definió como «outro exemplo de imposición unilateral, falta de diálogo e de análise da realidade e das necesidades das comunidades». Hace tres meses, en octubre, el Ejecutivo central echó por tierra el mapa que había presentado a las autonomías en el 2022 y que suprimía 23 paradas rurales en Galicia. Ahora, el Ministerio de Transportes trabaja para elaborar las nuevas concesiones de autobuses y la Xunta pide que la cuestión se aborde en la conferencia sectorial de transportes.