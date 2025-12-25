El abono único de transporte permitirá ahorrar hasta 200 euros al mes a los usuarios del tren

Viajeros, subiéndose a un tren en la estación de Urzáiz, en Vigo, en una imagen de archivo. M.MORALEJO

A partir del 19 de enero, cuando se activen los nuevos abonos únicos de transporte que el Boletín Oficial del Estado (BOE) oficializó en Nochebuena, los gallegos que viajen de forma recurrente en tren podrán