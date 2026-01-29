El temporal obliga a suspender de nuevo trenes a Ferrol, Ourense y Monforte

Un tren, entrando en la estación de Monforte, en una imagen de noviembre. CARLOS CORTÉS

El temporal ha vuelto a impactar este jueves en el transporte ferroviario en Galicia. Ante la previsión de mal tiempo, con alertas amarilla y naranja activadas por los fuertes vientos, Renfe se ha visto obligada a suspender varios servicios con destino Ferrol, Ourense y Monforte, y habilitará alternativas por carretera para los usuarios afectados.

Fuentes de Renfe han trasladado a Europa Press que los servicios que se prestarán por carretera serán en la línea de A Coruña-Ferrol, el servicio de con salida a las 18.32 a las 23.05; Ferrol-Coruña con salidas a las 17.41 y a las 20.36; el de A Coruña-Monforte de las 19.25 (forma parte de la línea A Coruña-Lugo) y el de Ourense-A Coruña de las 19.50, también integrado en la línea Lugo-A Coruña.

Asimismo, en ancho métrico, el nivel II de alerta por viento afectará a los servicios de media distancia Ribadeo-Ferrol de las 18.40, Ferrol-Ribadeo de las 19.05 y el Ortigueira-Ribadeo de las 16.49 horas. A su vez, también se suspenderán la línea Ortigueira-Ferrol con salida a las 18.40 y el mismo trayecto, pero en sentido opuesto, de las 20.05 horas.

Respecto a estos últimos, Renfe informa de que ofrecerá alternativas de transporte por carretera «siempre que las circunstancias no lo desaconsejen». No es el primer día que estos servicios se ven afectados. Durante las últimas jornadas, la sucesión de borrascas que cruzó la comunidad también obligó a cancelar algunos servicios, y provocó incidencias y demoras en otros.