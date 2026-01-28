María Azucena Recio se impone a Luís Villares para presidir la Sala de lo Contencioso del TSXG

Imagen de los magistrados Luís Villares Naveira y María Azucena Recio González presentando el 4 de diciembre sus méritos e iniciativas ante la Comisión de Calificación.del Poder Judicial.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial acaba de designar a la magistrada María Azucena Recio González como presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Recio se impuso al también magistrado Luís Villares, que optaba al mismo cargo y que ejerce en esa misma sala desde que abandonó la política. Villares fue candidato a la Xunta en el 2016 por En Marea y fue diputado en el Parlamento gallego. El nombramiento de Recio se formalizó en la sesión plenaria celebrada hoy miércoles en Madrid y en la que también se materializaron otras designaciones de altos cargos judiciales.

En la misma sesión plenaria fueron nombrados Jacobo Barja de Quiroga López como presidente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, en el que será su segundo mandato, y los magistrados José Arsuaga Cortázar y Carlos Gómez Martínez (este también para un segundo mandato) como presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Cantabria y de las Islas Baleares, respectivamente. Todos ellos eran los únicos candidatos que aspiraban a esas tres plazas.

Además, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial acordó el nombramiento de los presidentes de las salas de lo social de los tribunales superiores de Andalucía Murcia y Cantabria y a los titulares de cuatro órganos de la jurisdicción militar, uno de ellos en Galicia, donde ha sido designado el teniente coronel auditor Jorge Arangüena Sande como vocal togado del Tribunal Militar territorial Cuarto de A Coruña.

Con estas designaciones, el Consejo del Poder Judicial ha realizado ya 175 nombramientos en su actual mandato, de los que 74 han recaído en candidatas mujeres, lo que supone un 42,3 % del total.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG tiene la última palabra en los litigios contra la Administración pública. Este órgano resuelve los recursos contra decisiones de la Xunta, concellos y organismos públicos en asuntos como grandes contratos públicos, expropiaciones, proyectos urbanísticos o desarrollo de iniciativas industriales, entre ellas las propuestas de parques eólicos en Galicia.