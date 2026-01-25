Portugal incauta el mayor alijo de su historia al capturar un narcosubmarino con 9.000 kilos de cocaína

Imagen remitida por la Policía Judiciaria de Portugal

Adamastor. Con este nombre de uno de los personajes mitológicos creados por el escritor Luis de Camões en su obra «Os Lusíadas» han bautizado las autoridades portuguesas a la operación en la que este domingo han capturado un narcosubmarino con cerca de 9.000 kilos de cocaína. La operación se llevó a cabo a unas 230 millas náuticas (unos 450 kilómetros) del archipiélago de las Azores, en una zona de alta mar donde las condiciones meteorológicas extremas pusieron en grave peligro la seguridad de los efectivos de la Marina y la Fuerza Aérea que participaron en el asalto. Según informaron las autoridades lusas, la embarcación procedía de América del Sur y tenía como destino final el continente europeo, consolidando una de las rutas más vigiladas por los servicios de inteligencia internacional.

El operativo no solo destacó por el volumen de la droga, sino por la complejidad técnica de intervenir una nave diseñada para la ocultación. Artur Vaz, director de la Unidad Nacional de Combate al Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), detalló en una conferencia de prensa en Lisboa emitida por RTP Noticias que, aunque el semisumergible transportaba inicialmente 300 fardos, el hundimiento de la estructura durante la intervención provocó que unos 35 fardos se perdieran en el océano.

No obstante, los equipos de seguridad lograron recuperar 265 fardos que, a falta del pesaje oficial definitivo, marcan un récord absoluto en territorio nacional. Antes de que el artefacto naufragara por completo, las autoridades consiguieron rescatar y detener a sus cuatro tripulantes: tres ciudadanos de nacionalidad colombiana y un venezolano, quienes ya se encuentran bajo custodia.

La operación es el resultado de un estrecho marco de cooperación internacional que incluyó la colaboración de las autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido. En concreto, como dijo la Policía Judicial de Portugal en un comunicado, fue el departamento de Investigación Criminal de las Azores de la Policía Judicial el que inició la operación que culminó gracias a la colaboración de la DEA (Drug Enforcement Administration) y la JIATF-S (Joint Interagency Task Force South)—, además de la NCA (National Crime Agency) del Reino Unido, en el marco del MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre-Narcotics). La labor conjunta de inteligencia permitió rastrear la trayectoria de la nave desde su origen en Latinoamérica hasta su interceptación en una de las áreas más inhóspitas del océano.