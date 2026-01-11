Venezuela, trampolín de cocaína a Galicia
VIGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Las organizaciones gallegas prefieren que los alijos salgan del país caribeño porque sus cuerpos policiales no colaboran con ninguna nación y la droga fluye impunemente por la corrupción11 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Venezuela supone un agujero negro para el resto de países implicados en la lucha contra el narcotráfico internacional. Las unidades policiales especializadas en Galicia y España lo padecen regularmente. Resulta paradigmático un hecho ocurrido el