Venezuela, trampolín de cocaína a Galicia

Javier Romero Doniz
Javier Romero VIGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Narcolancha artesanal con cabina que llegó a Vilanova en el 2020 con los arcones llenos de comida de Venezuela.
Narcolancha artesanal con cabina que llegó a Vilanova en el 2020 con los arcones llenos de comida de Venezuela. Martina Miser

Las organizaciones gallegas prefieren que los alijos salgan del país caribeño porque sus cuerpos policiales no colaboran con ninguna nación y la droga fluye impunemente por la corrupción

11 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Venezuela supone un agujero negro para el resto de países implicados en la lucha contra el narcotráfico internacional. Las unidades policiales especializadas en Galicia y España lo padecen regularmente. Resulta paradigmático un hecho ocurrido el

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con tu suscripción WEB
Mensual 1€/mes

Antes 8,95€
Anual 24€/año

Antes 79€