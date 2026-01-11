Venezuela, trampolín de cocaína a Galicia

Narcolancha artesanal con cabina que llegó a Vilanova en el 2020 con los arcones llenos de comida de Venezuela. Martina Miser

Venezuela supone un agujero negro para el resto de países implicados en la lucha contra el narcotráfico internacional. Las unidades policiales especializadas en Galicia y España lo padecen regularmente. Resulta paradigmático un hecho ocurrido el