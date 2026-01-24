Rueda reivindica la enseñanza gallega como «excelente, accesible e adaptada» gracias al «esforzo» del profesorado

En el centro, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el polo creativo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la USC. Íñigo Rolán

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, definió este sábado el sistema educativo gallego como «excelente, accesible e adaptado á realidade actual», destacando el «esforzo» del profesorado y a las políticas del Partido Popular para convertir a Galicia en la única comunidad autónoma donde, entre otros logros, posee una educación gratuita «do principio ao final».

En su visita al polo creativo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la USC con motivo del Día Internacional de la Educación, el líder de los populares gallegos calificó el sistema educativo como «o máis inclusivo de España», citando reconocimientos como el índice PISA —que señala a Galicia como líder nacional en Ciencias, pensamiento creativo y equidad—, la reducción de las tasas de abandono escolar y la llamada «revolución silenciosa» de la Formación Profesional, en constante crecimiento en Galicia.

Tras su visita al polo creativo, Rueda subrayó la «excelencia» del espacio, cuyo modelo se repite en más de mil centros educativos de Galicia, funcionando como elementos clave para la transformación digital de las aulas y para dar a conocer la creatividad de los alumnos. También aprovechó para poner en valor el plan de bienestar de la Xunta, cuyo objetivo es fomentar hábitos saludables en una era «dominada polas tecnoloxías», y agradeció al profesorado que se forme continuamente a través de estos proyectos.

«Todo isto non sería posible sen os mestres e mestras que poñen en práctica cada día as medidas que deseñamos desde o Goberno. Traballan na aula dun xeito responsable e profesional, pensando no benestar e na formación dos alumnos e alumnas; e, en definitiva, converten os centros educativos, desde o máis pequeno ao máis grande, desde a formación máis básica á máis especializada, no motor do desenvolvemento do futuro de Galicia», remarcó.