La Xunta reclama información inmediata sobre el estado de la red ferroviaria en Galicia

Un tren de Renfe llegando a la estación de Santiago, en una imagen de archivo XOAN A. SOLER

La conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha solicitado este viernes al Gobierno «información» y «transparencia» sobre el estado de la red ferroviaria en Galicia, después de que redujese la velocidad en un tramo de 28 kilómetros de la vía entre Ourense y Santiago.

La conselleira señaló que la Xunta se enteró de esa bajada «polos medios de comunicación», y preguntó si se trata de «unha medida excepcional» o si ya ha sido adoptada en otras ocasiones.

También pidió al Gobierno una evaluación del estado de la red en el conjunto de la comunidad ante el «deterioro constante do sistema» con frecuentes «avarías, retrasos e dificultades para atopar billetes». La Xunta también quiere saber si se está haciendo mantenimiento preventivo del sistema porque «non temos por que esperar a que ocurra un desgraciado accidente para comprobar o estado das nosas vías»

Martínez Allegue recordó que ya en el 2022, en la primera reunión entre Alfonso Rueda y Pedro Sánchez, el primero le planteó conformar un grupo de trabajo conjunto en materia ferroviaria que nunca se constituyó. La conselleira insistió en que es preciso contar un «interlocutor en Renfe» para alcanzar una «coordinación axeitada» entre ambas administraciones.