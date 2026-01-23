La Xunta invita a MasOrange a sumarse al programa para garantizar la cobertura móvil en el rural

Alfonso Rueda y Meinrad Spenger, en el centro, durante la reunión en San Caetano.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se reunió hoy viernes en San Caetano con el consejero delegado de la compañía de telecomunicaciones MasOrange, Meinrad Spenger, para explorar vías de cooperación para impulsar el desarrollo tecnológico de Galicia.

El titular del Ejecutivo autonómico invitó a la compañía a participar en el programa de la Xunta para facilitar la cobertura de móvil en el rural de Galicia, mediante la instalación de sus dispositivos en las torres levantadas por Retegal (sociedad pública autonómica dedicada a la planificación, gestión y explotación de infraestructuras y servicios de telecomunicaciones) que sean de interés de la firma. El objetivo es ampliar el número de usuarios beneficiarios del programa.

La participación de MasOrange en esa iniciativa complementaría las actuaciones que está desarrollando la firma a través del plan estatal UNICO-5G. Ese proyecto subvenciona el despliegue de redes móviles 5G.

Durante el encuentro, el presidente de la Xunta destacó la participación de la firma en iniciativas autonómicas como el Plan Digitalent 2030, que pretende favorecer la creación, atracción y retención de talento en Galicia; o el nodo Conectivi.gal, que se desarrolla en cooperación con el sector privado y busca adaptar todo tipo de tecnologías sin hilos a las necesidades de Galicia. Además, Rueda subrayó la importancia de que se mantenga el compromiso con el empleo, la sede y la marca de R en la comunidad.

En el encuentro también participaron el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, y el director de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Damián Rey. Por parte de la empresa acudieron la directora general de Regulación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de MasOrange, Luz Usamentiaga, y Alfredo Ramos, director de R e de MasOrange en Galicia.