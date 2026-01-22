Sanidade vigilará las bajas de los funcionarios de la Xunta que optaron por una mutua

Los funcionarios, en la foto el rexistro de la Xunta en San Caetano, Santiago, pueden optar por la sanidad pública o por una mutua PACO RODRÍGUEZ

En agosto del 2024 la Xunta puso en marcha un plan de mejora de la gestión y control de la incapacidad temporal, al detectar un aumento constante de las bajas en la comunidad gallega. Este plan incluye varias medidas encaminadas a reducir trámites burocráticos, reforzar la actividad inspectora o potenciar la colaboración con las mutuas. Este jueves, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, acompañado por la secretaria xeral técnica de la consellería, Natalia Lobato, realizó un balance de estas iniciativas, anunciando que se incrementarán en el futuro.

Una de las novedades es la encomienda que aprobó el Consello de la Xunta esta semana para que la propia Consellería de Sanidade valore las bajas de los funcionarios autonómicos que eligieron Muface, o bien Mugeju en el caso del personal de justicia. Actualmente, la inspección del Sergas no realiza ninguna labor entre este colectivo, que recibe la baja de su mutua y su correspondiente licencia por enfermedad de la consellería en la que trabaja —un trámite, ya que la licencia la emite personal no médico—.

A partir de ahora, Sanidade asesorará a estos departamentos a la hora de conceder las licencias. Se trata de una inspección, pero sin el carácter vinculante que realiza esta sobre los trabajadores que acuden a la sanidad pública como pacientes, ya que en este caso la inspección puede dar directamente el alta si así lo considera.

Además de dar a conocer esta medida, los responsables del departamento sanitario hicieron balance de las que ya están en vigor. En año y medio el refuerzo de la actividad inspectora permitió revisar 107.435 procesos de incapacidad temporal, lo que conllevó citar para una valoración presencial a 34.213 pacientes y dar 25.991 altas, el 24 % de los procesos valorados.

En el marco del plan se creó una unidad de apoyo que se desplaza a las áreas sanitarias con más exceso de bajas, para entrevistar a los facultativos y apoyarlos en su gestión. Han estado ya en cuatro: Santiago y Barbanza, A Coruña y Cee, Ferrol, y Lugo, A Mariña y Monforte. En estas gerencias se revisaron más de 4.700 procesos, se citó a 963 pacientes a la consulta y se dio el alta a 456, más del 47 % de los citados. En algunos casos también se procedió a tramitar una incapacidad permanente. Actualmente esta unidad trabaja en las área de Vigo, y Pontevedra y O Salnés.

Lobato explicó que el número mayoritario de bajas se debe a patologías musculoesqueléticos y problemas de salud mental leves, «é importante a visión que pode ter outro profesional sanitario, que é especialista en analizar o grao en que unha patoloxía impide ou non realizar as tarefas habituais en función da ocupación». De ahí que sea necesaria la labor de los inspectores para complementar esta revisión del proceso, «cunha visión que pode determinar se esa patoloxía ten un carácter ou non impeditivo para o traballo habitual. Por iso é esencial que as dúas partes traballen da man, quen xestiona a baixa, o facultativo, e quen a controla», concluyó la secretaria xeral técnica.

Desde finales del 2024 se han integrado en la historia clínica electrónica parte de las pruebas de las mutuas para evitar duplicidades y reducir las esperas innecesarias de la bajas. Durante el pasado año se incorporaron 1.282.

Cuatro mil bajas desde el hospital

También en el mes de abril del 2025 los servicios de admisión de los hospitales comenzaron a tramitar directamente incapacidades temporales, en casos de pacientes con una cirugía programada con ingreso. Durante estos meses se dieron 4.268, siendo la gerencia de A Coruña y Cee la que gestionó más, 933.

Todas estas medidas se ampliarán en el futuro, aseguró el conselleiro, aumentando las pruebas que podrán integrarse desde las mutuas o los casos en los que los hospitales puedan dar bajas.