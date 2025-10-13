Los hospitales solo tramitaron 2.943 bajas en más de siete meses y los médicos de familia apenas ven reducida su burocracia

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

El HULA, en la foto, fue el primer hospital en poner en marcha el sistema para tramitar bajas desde el servicio de admisión Óscar Cela

La Xunta ampliará los supuestos para que todas las incapacidades de pacientes ingresados se gestionen desde el centro hospitalario

22 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

En febrero de este año se puso en marcha un plan para que la atención hospitalaria pudiese tramitar bajas y no recayesen todas en los médicos de familia. Hay que recordar que a nivel legal

