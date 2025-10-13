Los hospitales solo tramitaron 2.943 bajas en más de siete meses y los médicos de familia apenas ven reducida su burocracia
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La Xunta ampliará los supuestos para que todas las incapacidades de pacientes ingresados se gestionen desde el centro hospitalario22 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
En febrero de este año se puso en marcha un plan para que la atención hospitalaria pudiese tramitar bajas y no recayesen todas en los médicos de familia. Hay que recordar que a nivel legal