El Parlamento pide agilizar las homologaciones de títulos de universitarios extranjeros

El Parlamento gallego en una imagen de archivo. XOAN A. SOLER

El Parlamento de Galicia aprobó una proposición no de ley del PPdeG para que la Xunta traslade al Gobierno la necesidad de agilizar los trámites para la homologación de los títulos universitarios extranjeros. La iniciativa no registró votos en contra y contó con la abstención del BNG. También demanda, con carácter urgente, el incremento de las dotación de recursos humanos y materiales con el objetivo de dar respuesta «eficaz» a la tramitación de las solicitudes.

«A pesar de que o Goberno de Pedro Sánchez comprometeuse polo Real Decreto en 2022 a tramitar estes expedientes en seis meses, dous anos despois centos de miles de casos seguían pendentes de resolución», lamentó el viceportavoz popular, Julio García Comesaña, y añadió que debido «á inacción» del Ejecutivo, la Xunta estaba estudiando la posibilidad de solicitar la transferencia de las competencias en esta materia, pero las recientes sentencias del Tribunal Supremo, que anulan el traspaso de competencias al País Vasco para homologar títulos extranjeros, hacen inviable continuar con esta línea de trabajo.

Por otro lado, el parlamentario del BNG, Daniel Castro, calificó de «inadmisible» la lentitud para la homologación de los citados títulos universitarios y achacó el problema «á excesiva burocratización. A mellor solución para este problema é reclamar as competencias nesta materia». Otra posición establece el diputado del PSdeG, Aitor Bouza, que defendió la acción del Gobierno y aseguró que últimamente homologó más títulos que solicitudes hubo.

En la misma sesión, los diputados aprobaron por unanimidad otra proposición no de ley del PPdeG por la que se demanda la creación de un Plan de accesibilidade e de inclusión cultural de Galicia, contando con la participación de las entidades, públicas y privadas, más representativas de los intereses de aquellas personas en las cuales concurra algún factor de riesgo de exclusión cultural.