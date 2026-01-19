Cientos de médicos de familia cambiarán de cupo en los próximos días

Numerosos centros de salud tendrán caras nuevas en las consultas de medicina de familia, en la foto el ambulatorio Concepción Arenal de Santiago SANDRA ALONSO

Un total de 267 médicos de familia han logrado una plaza fija en el último concurso oposición del Sergas, en el que se convocaban 271 plazas. Quedaron cuatro vacantes, lo que demuestra el déficit de esta categoría profesional, ya que ni siquiera un puesto permanente es lo suficientemente atractivo. Las plazas desiertas están en O Barco (dos), Oímbra y Verín. Quienes sí estrenarán plaza serán 43 profesionales en el área sanitaria de A Coruña y Cee; trece en Ferrol; 47 en la gerencia de Lugo; 47 en Ourense; 28 en el área sanitaria de Pontevedra y Salnés; 39 en Santiago y Barbanza; y finalmente medio centenar en Vigo. Tienen un mes a partir de mañana para incorporarse a su nuevo puesto de trabajo, por lo que el plazo finaliza el 19 de febrero.

Pero a estos profesionales se suman todos aquellos que ya tenían plaza fija y han participado en el concurso de traslados, 166 en total, más los que deben dejar estas consultas por ser temporales. En este caso los cambios serán más rápidos. Cesarán mañana de su actual puesto y tomarán posesión del nuevo esta misma semana si se mueven dentro de la misma área sanitaria, en siete días hábiles si cambian de gerencia o en un mes si proceden de otro servicio de salud.