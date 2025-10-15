Un total de 166 médicos de atención primaria con plaza fija cambian de destino

Centro de salud de O Milladoiro, foto de archivo XOAN A. SOLER

Un total de 320 médicos de atención primaria con plaza fija participaron en el concurso de traslados de las categorías de medicina de familia y facultativo especialista de atención primaria (FEAP). De ellos, 166 han obtenido provisionalmente un nuevo destino, el 52 %. En concreto, en el primero de los casos hay 285 admitidos y 142 resultaron adjudicatarios, mientras que en el caso de los FEAP participaron 35 profesionales y 24 obtuvieron un nuevo puesto de trabajo.

Del total de profesionales que previsiblemente cambiarán de destino 104, es decir, dos tercios, han logrado uno de los tres primeros destinos solicitados. Del total de admitidos hay cuatro que procedían de fuera de Galicia y lograron plaza. Desde este jueves los médicos que han participado en el concurso tienen un plazo de diez días hábiles para presentar reclamaciones contra los resultados de la baremación o las adjudicaciones provisionales.

Desde el 2017 los concursos de traslados de la Consellería de Sanidade son abiertos y permanentes, es decir, se realizan anualmente para facilitar el derecho a la movilidad y a la conciliación del personal estatutario fijo.

Contratos temporales

El Diario Oficial de Galicia publica este miércoles también la relación definitiva de aspirantes admitidos para cubrir puestos de carácter temporal en varias categorías, en concreto en varios cuerpos de la inspección, de licenciados sanitarios y ATS/DUE. Son, en total, 2.848 aspirantes, la mayoría, 1.041, de licenciados sanitarios —medicina y cirugía, farmacia, ciencias químicas, ciencias biológicas y psicología—. Esta nueva relación de aspirantes entrará en vigor a efectos de llamamiento mañana jueves 16 de octubre.