La Xunta exige al Gobierno agilizar los trámites para las exenciones fiscales del Xacobeo

La Xunta lleva trabajando durante varios años para que las empresas que apoyen la celebración del próximo Xacobeo 2027 puedan beneficiarse de exenciones fiscales —un beneficio legal que permite, en este caso a entidades, quedar total o parcialmente libres de pagar cierto tipo de impuestos—, pero, a falta de un año de su celebración, todavía hay trámites dependientes del Gobierno central para su materialización.

El 26 de junio del 2024, la Comisión Ejecutiva del Consejo Jacobeo instó al Ministerio de Cultura a incluir estos alicientes en los Presupuestos Generales del Estado, una decisión que, más tarde, fue reafirmada en el pleno. El objetivo era aparentemente sencillo: dejar que las empresas que colaborasen con el Año Santo entre el 1 de enero del 2025 y el 31 de diciembre del 2027 pudieran reducir el impacto fiscal en sus aportaciones, con el objetivo de fomentar la colaboración público-privada.

Este compromiso que salió del pleno implicaba que el Ejecutivo central reconociera el Xacobeo como Acontecimiento de Excepcional Interés Público, un requisito indispensable para que se puedan aplicar estas exenciones. Para llegar a este punto, los populares, a través de su grupo parlamentario, tuvieron que instar, en dos ocasiones —mayo y diciembre del 2024— al Gobierno para que tomara estas medidas. Como respuesta, ese mismo diciembre, el Gobierno central comunicó el veto a la proposición y bloqueó el proyecto de las exenciones.

A pesar de la negativa, la Xunta no mermó sus intentos y sostuvo sus reclamaciones. Aupados por el respaldo unánime a las mociones aprobadas en el Debate del Estado de Autonomía, en marzo del año pasado tanto el Parlamento como el Senado insistieron de nuevo al Gobierno para que clasificara el Xacobeo como Acontecimiento de Excepcional Interés Público. Finalmente, en el BOE del 9 de julio del 2025, el Año Santo fue reconocido con esta categoría, quedando a la par de otros eventos nacionales como el Primavera Sound o el Gran Premio de España de Motociclismo. Se estableció a su vez que los programas de apoyo al Xacobeo tuvieran vigencia del 1 de julio del 2025 al 30 de junio del 2028 y que fuera indispensable la aprobación del Consejo Jacobeo, la ratificación del logotipo institucional y el manual de exenciones fiscales.

Logotipo

El pasado 11 de septiembre se celebró la reunión del Consejo Jacobeo con la participación de todas las comunidades autónomas. En aquella sesión se acordó que la Xunta enviaría la propuesta del logotipo, que a su vez deberá quedar aprobada por la nueva comisión interadministrativa cuya creación depende de un convenio pendiente de firma.

La Xunta insiste en que es necesario agilizar los trámites, ya que sin la comisión interadministrativa no hay exenciones. Desde el Gobierno gallego explican que su parte del trabajo se hizo «con rapidez», mientras cree que el Gobierno central retrasa un proceso iniciado hace casi tres años.