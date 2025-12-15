La Xunta pone en marcha un plan de patrocinios para el Xacobeo 2027

Concierto de Imagine Dragons en Santiago en el 2022 PACO RODRÍGUEZ

El Gobierno gallego pondrá un marcha un plan director de patrocinios para el Xacobeo 2027, un documento cuyo objetivo será ordenar y optimizar todas las actividades que se financien con fondos públicos y estén vinculadas con esta celebración. A prácticamente doce meses de que arranque el siguiente Año Santo, el Consello de la Xunta dio el visto bueno a este plan que se encargará de evaluar y definir todas las propuestas susceptibles de ser financiadas.

Con él, la administración gallega quiere fomentar la colaboración público privada y optimizar los recursos. En una primera fase se abrirá una convocatoria para que los programadores presenten sus propuestas, tanto aquellas preparatorias que se celebren en el 2026 como las que se planifiquen en el propio Año Santo o las que puedan tener continuidad en el 2028. En principio estos eventos deben desarrollarse en el territorio gallego, con el foco puesto en las siete ciudades y en la vertebración territorial, aunque podrán incluirse otras fuera si contribuyen a la proyección de Galicia en el exterior o refuerzan nexos con territorios por los que discurren las distintas rutas jacobeas.

El Camino rompe todas las marcas de peregrinos a un año del Xacobeo y se acerca a los 900.000 viajeros XOSÉ GAGO

En general se sufragarán eventos urbanos artísticos y musicales de primer nivel, con capacidad para atraer públicos numerosos y generar impactos mediáticos y económicos, pero también otros de carácter cultural, deportivo, institucional o proyectos singulares. Una vez recogidas las propuestas una comisión evaluará las financiables. Estará formada por expertos en el ámbito cultural, turístico, mediático y de gestión económica con experiencia contrastada en esas áreas y en gestión de patrocinios. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, señaló que a la hora de elegir eventos se tendrá en cuenta la proporcionalidad, la eficiencia de la financiación solicitada, la pertinencia, el impacto cultural y social así como el eco mediático y reputacional. Después llegará la fase de negociación con los operadores, en la que se ajustarán los importes provisionales del patrocinio, las condiciones de ejecución o los compromisos de visibilidad institucional, asegurando la coherencia del proyecto con las prioridades del Xacobeo. «Empezamos agora este plan director de patrocinios co pistoletazo de saída, que será presentado a programadores e patrocinadores», concluyó Rueda.