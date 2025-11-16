El Camino rompe todas las marcas de peregrinos a un año del Xacobeo y se acerca a los 900.000 viajeros
SANTIAGO / LA VOZ
Los medidores de paso recogen que se estaría cerca de esa cifra porque se dieron 520.000 compostelas, pero 7 de cada 17 personas no se acreditan17 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
A poco más de un año para el Xacobeo, el Camino de Santiago rompe todas las marcas de peregrinos. El director de Turismo de Galicia anunció el lunes que en octubre se superaron las 520.000