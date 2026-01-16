Rueda asegura que el modelo de financiación propuesto por el Gobierno «destroza» a Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, junto al presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, en la inauguración en Logroño del nuevo hito kilométrico del Camino de Santiago JPEG | EUROPAPRESS

La resaca del descontento por el plan de financiación propuesto por el Gobierno continúa. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró este viernes en Logroño que el planteamiento del Gobierno central con respecto al modelo de financiación autonómica «destroza a nuestra comunidad autónoma» y recordó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el concepto de «unidad y solidaridad» entre territorios, «no se compra». Si lo que se pretende, indicó, es que entre comunidades autónomas «empecemos a discutir y a pelearnos, Galicia no lo va a hacer. Nosotros seguiremos insistiendo en que es necesario sentarse conjuntamente y estar el tiempo que haga falta hasta que lleguemos a un modelo que, con las reuniones que haga falta, nos sirva a todos». Rueda hizo estas declaraciones en Logroño junto al presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y al alcalde de la capital riojana, Conrado Escobar, tras participar en la inauguración del nuevo hito kilométrico del Camino de Santiago en la Plaza del Mercado de Logroño, esquina con Portales (junto a la Concatedral de La Redonda).

El presidente de la Xunta de Galicia recordó que todas las comunidades autónomas menos una -dijo en referencia a Cataluña-, «con diferentes sensibilidades y colores políticos, estamos de acuerdo en que salimos perjudicadas». «Desde luego -añadió- en el caso de Galicia salimos especialmente perjudicados, pues se rompen principios que para nosotros son absolutamente irrenunciables; La negociación conjunta, la exclusión de bilateralidades, el mantenimiento de la solidaridad y de la igualdad en servicios básicos entre todos los territorios».

El no de Asturias al plan de financiación del Gobierno fortalece el frente común del noroeste pablo gonzález

En este sentido, asegura, «Galicia no va a discutir. Galicia va a seguir insistiendo en que es necesario sentarse conjuntamente y estar el tiempo que haga falta hasta que lleguemos a un modelo que con las reuniones que haga falta nos sirva a todos». «Lo que se ha propuesto a Galicia -insistió- no le sirve en absoluto porque pierde muchas posiciones. Somos aproximadamente algo más del 6,5% de la población ajustada de España y en el nuevo reparto no llegaríamos ni al 3% de los recursos. Por lo tanto, todo el mundo entenderá que esto Galicia no lo puede aceptar».

Para Rueda, además, «esto no va de partidos, ni va de formar bloques para negociar. Eso es lo que pretende el presidente del Gobierno y desde luego no lo va a conseguir en lo que a Galicia le corresponde. Nosotros hemos hecho nuestros cálculos como comunidad autónoma y lo que nos propone ahora mismo el Gobierno, lo que ha pactado con Esquerra Republicana, a Galicia la destroza».

El nuevo plan para financiar a las comunidades deja a Galicia en el furgón de cola Mario Beramendi

El presidente gallego insistió en que «unidad y solidaridad» entre territorios es algo «que no se compra». «Parece que esto no lo entienden pero lo que es peor es que no lo entienda ni el presidente del Gobierno de España que incluso promociona que se cuestione estos conceptos y la solidaridad y el equilibrio básico en la prestación de servicios en todo el territorio». «Que no le importa a los nacionalistas, que no le importa a los independentistas, bueno, eso en Galicia, por desgracia, ya lo sabemos, pero que no le importe y lo promocione el presidente de la nación, eso sí que es especialmente grave», concluyó.