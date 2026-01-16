El no de Asturias al plan de financiación del Gobierno fortalece el frente común del noroeste

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

Adrián Barbón, presidente socialista de Asturias, con Alfonso Rueda y el presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, ambos del PP, en la cumbre de Santiago organizada para reivindicar el corredor atlántico.
El Principado, gobernado por Adrián Barbón, un sanchista leal pero muy pragmático, cuestiona el modelo desde la mismas posiciones que la Xunta

16 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La imagen de la soledad de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles se acentuó por la posición contraria de Asturias, gobernada por el PSOE,

