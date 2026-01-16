El no de Asturias al plan de financiación del Gobierno fortalece el frente común del noroeste

Adrián Barbón, presidente socialista de Asturias, con Alfonso Rueda y el presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, ambos del PP, en la cumbre de Santiago organizada para reivindicar el corredor atlántico. Sandra Alonso

La imagen de la soledad de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles se acentuó por la posición contraria de Asturias, gobernada por el PSOE,