El no de Asturias al plan de financiación del Gobierno fortalece el frente común del noroeste
REDACCIÓN / LA VOZ
El Principado, gobernado por Adrián Barbón, un sanchista leal pero muy pragmático, cuestiona el modelo desde la mismas posiciones que la Xunta16 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La imagen de la soledad de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles se acentuó por la posición contraria de Asturias, gobernada por el PSOE,