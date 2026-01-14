Montero se queda sola con Illa en la defensa del privilegio a Cataluña en el reparto de fondos

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a 14 de enero de 2026, en Madrid (España). Alberto Ortega | EUROPAPRESS

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha topado hoy con un rechazo absoluto del nuevo modelo de financiación. A excepción de Cataluña, todas las comunidades autónomas han expresado su recelo, incluidos los gobiernos socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha, a adherirse a esta estructura.

En el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado este miércoles, Montero ha trasladado a las autonomías que la adscripción al nuevo modelo será voluntaria. Esto supone que las comunidades podrán decidir libremente si aplican el nuevo modelo o se quedan con el rendimiento que ofrece el vigente, de acuerdo con una prerrogativa que no es nueva sino que ya aparece en la disposición transitoria tercera de la actual Ley de Financiación, aprobada en el 2009.

La propuesta, que nace de un pacto previo entre el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha quedado sin respaldos. Aunque el modelo no ha sido sometido a votación, la ministra de Hacienda es consciente de que deberá negociar y buscar apoyos de forma bilateral con cada gobierno.

Únicamente la consejera catalana de Economía y Finanzas ha mostrado, en declaraciones a la prensa a su llegada al Ministerio de Hacienda, una buena disposición hacia el nuevo sistema, mientras todas las comunidades gobernadas por el PP y al menos Castilla-La Mancha y Asturias entre las socialistas, han expresado su rechazo.

La diferencia entre un sistema y otro serían cerca de 21.000 millones adicionales en el 2027 para el conjunto de comunidades de régimen común —todas excepto Navarra y País Vasco, que tienen su propio sistema—, según las cifras facilitadas el pasado viernes por la propia ministra de Hacienda.