Galicia tenía un déficit de 11.509 plazas en residencias de mayores en el 2024, según los gerentes de servicios sociales

Imagen de archivo de una residencia de mayores Ángel Manso

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha advertido del aumento del déficit de plazas residenciales. Según sus estimaciones, son necesarias más de 50.000 plazas más para atender la demanda actual de personas con dependencia severa y gran dependencia y casi 100.000 más para alcanzar la ratio de cinco plazas por cada cien mayores de 65 años.

En el informe Situación y evolución de los servicios residenciales para personas mayores en España y en cada una de las comunidades autónomas, que analiza el período 2010-2024, se apunta que Galicia tenía 25.017 plazas residenciales para personas mayores en centros públicos y privados en el 2024, lo que supone un déficit de 11.509 plazas para cumplir la ratio. Pese a ese déficit, la ocupación media de las plazas residenciales en Galicia fue del 76 %, por debajo de la media nacional (82 %). Cada residencia tenía un tamaño medio de 78,5 plazas, por encima del estatal (73,5).

Del total de plazas gallegas, el 76 % (19.038) estaban en centros públicos y el 24 % restante (5.979) eran de financiación privada.

Desde la Consellería de Política Social defienden que el dato sobre el déficit de plazas residenciales en Galicia se basa en una ratio de cinco camas por cada cien mayores de 65 años que «non é válida para a Organización Mundial da Saúde», que insta a cada territorio a tener en cuenta las «características propias» y apuesta por la «desinstitucionalización dos coidados».

La euforia de los mayores de la nueva residencia pública de Pontevedra: «Se nota que esto lo hizo Amancio Ortega» María Hermida

Insisten en que, en el caso gallego, «hai que valorar o envellecemento da poboación e que a maioría das persoas maiores prefiren ser atendidas na casa». Y para atender a esa preferencia, explican desde la Xunta que se apuesta por servicios y programas como el servicio de ayuda en el hogar o Xantar na Casa; además de otros servicios como Bono Coidado no Fogar que, dos años después de su entrada en vigor, cuenta ya con cerca de 40.000 personas beneficiadas.

Política Social señala que el informe de los directores de servicios sociales apunta que en Galicia hay más de 19.000 plazas públicas en residencias, más del triple que en el 2009. Una cifra que, concluyen fuentes de la consellería, sigue aumentando gracias a los siete centros impulsados por la Fundación Amancio Ortega (con capacidad para 900 usuarios), las nuevas residencias de O Barbanza y Antas de Ulla (150), las plazas creadas con el Plan de Investimentos en Centros Municipais (560) y las 1.800 plazas de las 24 nuevas residencias proyectadas por la Xunta en toda la comunidad.

Las cifras de este informe mejoran a las ofrecidas hace un año, cuando Galicia tenía un déficit de 13.850 plazas residenciales para alcanzar la ratio, la proporción mínima que para los directores de servicios sociales permitiría estimar que las plazas disponibles pueden ser suficientes. Entonces, en la comunidad había 22.096 plazas residenciales para mayores (con los últimos datos referidos al 2023).

Sin plazas o demasiado caras

Andalucía y Valencia siguen siendo las comunidades con mayor déficit de plazas, con 36.327 y 26.929, respectivamente. Entre las dos suponen las tres cuartas partes del déficit. Mientras que en siete territorios hay un exceso de plazas, entre las que destaca Castilla y León, con 16.712, y, en otros cinco hay una ocupación casi completa de sus plazas residenciales con porcentajes superiores al 95 % (Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha, Baleares y Madrid).

Según la asociación, estos datos sugieren «una inadecuada distribución de sus plazas residenciales o un elevado coste que las hace inaccesibles para buena parte de quienes las necesitan», como Asturias, el País Vasco y la Comunidad Valenciana.