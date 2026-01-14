La Xunta insta al Gobierno a recapacitar y negociar tras el no de todas las comunidades menos Cataluña a la financiación

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, a la salida del Consejo de Política Fiscal y Financiera J.J.Guillen | EFE

«Creo que la ministra [María Jesús Montero] es capaz de recapacitar, es capaz de ver que todas las comunidades autónomas, menos una, le han dicho que el modelo tiene muchos problemas, que es muy mejorable y que así no», dijo el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, al término del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado hoy miércoles en Madrid, del que salió «muy decepcionado».

Corgos explicó que la vicepresidenta no les facilitó «ninguna información adicional» a la que ya transmitió el pasado viernes. «Como consejeros de Hacienda», añadió, «merecíamos tener acceso a la información detallada, a los cuadros, a las métricas y a la justificación de las variables utilizadas en el modelo para llegar a los resultados que ha anunciado». Sin esos datos, la propuesta del Gobierno es solo un «anuncio de un incremento de recursos para todas las comunidades autónomas, como si estuviéramos en un saldo». Además de que no se dieron explicaciones sobre las cifras, la ministra también confirmó que el importe de los 21.000 millones extras para las comunidades en el 2027 es una «previsión» o «estimación».

Los representantes de las autonomías, añadió Corgos, cuestionaron «la génesis del modelo» del Gobierno. Recordó que todas las comunidades demandaban «un modelo cerrado, un nuevo sistema de financiación», pero participando en su elaboración. «Lo que no queríamos era que nos presentaran un modelo diseñado a la carta a nuestras espaldas», criticó.

A su juicio, el Gobierno ha caído en el mismo error que con «el tema de la propuesta de la asunción de deuda por parte de la Administración General del Estado». Se ha traído «un modelo pactado entre el señor Sánchez y el señor Junqueras, pero nosotros todos tenemos algo que decir ahí: lo que afecta a todas las comunidades autónomas se debe negociar entre todos». Recordó que eso dice la Constitución y el Tribunal Constitucional y así se lo recordaron a la ministra. Además, reprocharon a Montero que el resultado de sus gestiones es «bastante decepcionante y muy poco eficiente» porque «ha puesto encima de la mesa 21.000 millones de euros y no ha dejado contenta a ninguna comunidad excepto a Cataluña». «Cuando todo el mundo te está diciendo por ahí no vayas, por ahí no vayas, por ahí no vayas, igual deberías reflexionar un poco, hablar con las comunidades y buscar más puntos de encuentro», remachó.

Desde el punto de vista de las cuentas de la Xunta, Corgos consideró el modelo del Gobierno «funesto», porque «pasamos a estar financiados muy por debajo de la media y no lo podemos aceptar: necesitamos recursos adicionales como todos las demás para financiar el incremento de costes de las sanidad y la dependencia».

El titular de Facenda explicó que los consejeros se ofrecieron «a negociar un nuevo modelo de financiamiento», a la vista de que existe «disponibilidad financiera adicional por parte del Gobierno central». Esa negociación «multilateral» debería permitir una «asignación de los nuevos recursos en línea con lo que ya teníamos hasta ahora pero perfeccionando la métrica, el cálculo de los costes de prestación de servicios que son competencia de las comunidades autónomas».

Corgos fue pregunta por la posibilidad de que Galicia se acoja al modelo en caso de que sea aprobado o de recurrirlo a los tribunales. Rechazó en ambos casos entrar en esas cuestiones porque son supuestos para los que antes deben superarse distintas etapas, como la aprobación del modelo en las Cortes.