El PSOE confirma a Carmela López para presidir la Diputación de Lugo y el BNG anuncia que la apoyará

Carmela López, candidata del PSOE a presidir la Diputación de Lugo SANDRA ALONSO

El camino para que la socialista Carmela López sea elegida este miércoles 14 de enero presidenta de la Diputación de Lugo está allanado. Se han despejado las dudas que habían surgido en las últimas horas en algunas filas socialistas y nacionalistas. La secretaria de Organización del PSdeG, la lucense Lara Méndez, comunicó a los diputados provinciales del PSOE el certificado en el que la Comisión Federal de Lista designa como candidata a la Presidencia de la Diputación de Lugo a la alcaldesa de Burela, Carmela López. Una vez que se ha hecho público este acuerdo, desde el grupo provincial del BNG ya anunciaron que apoyarán la candidata del PSOE como presidenta de la Diputación, en sustitución de José Tomé, que renunció el pasado 30 de diciembre tras las acusaciones de acoso sexual por parte de simpatizantes y militantes del PSOE.

La dirección federal del PSOE, de esta forma, ratifica el acuerdo que aprobó el 3 de enero la ejecutiva provincial socialista, a instancias de la gestora del partido que dirige Luis Ángel Lago Lage, y que fue trasladado tanto al PSdeG como a Ferraz, que finalmente ha avalado la candidatura. De esta forma, se allana el camino para que la alcaldesa de Burela sea votada por el grupo socialista al completo (nueve diputados) y con el apoyo de los tres del BNG. Este documento era fundamental ya que obliga a los diputados socialistas, varios de ellos críticos con la gestión de Tomé al frente del partido y con las decisiones del PSdeG, a acatar la resolución que manda el PSOE estatal.

El voto de Tomé, decisivo

Aun así, el voto que definirá la mayoría absoluta lo tendrá el ahora diputado no adscrito, José Tomé, quien no se espera que ponga problema para la elección de Carmela López, con lo que tendría los 13 votos favorables y necesarios para ser elegida. En el caso de que obtuviese 12, empataría con el candidato del PP, Antonio Ameijide, siendo este presidente por encabezar la lista más votada.

Desde el PSdeG señalan que Carmela López Moreno, además de alcaldesa de Burela, es diputada provincial, «ámbito no que vén destacando pola defensa dun modelo de desenvolvemento equilibrado para A Mariña e para o conxunto da provincia, cunha aposta clara polo fortalecemento dos servizos públicos, o apoio aos concellos e a cohesión territorial». Desde el PSdeG subrayan que esta ratificación «permite avanzar na conformación dun proxecto sólido para unha Deputación útil, próxima e comprometida coa igualdade de oportunidades en toda a provincia de Lugo».

Carmela López, saludada este sábado en el comité nacional del PSdeG por Carmela Silva y Gómez Besteiro SANDRA ALONSO

El BNG apoyará a Carmela López y consigue medio millón más para el Plan Deputación

Una vez que se conoció el acuerdo del PSOE, desde el grupo provincial del BNG, que en estos momentos ostenta la presidencia en funciones de la Diputación en manos de Efrén Castro, avanzó su voto a favor de la candidatura de Carmela López Moreno. La formación nacionalista hizo pública su postura tras la reunión mantenida esta tarde con representantes del PSdeG-PSOE de Lugo «na que se concretaron as conversas mantidas nos últimos días entre os dous grupos políticos».

El BNG mostró así su disposición a dar continuidad «ao goberno de maioría de esquerdas que saíu das eleccións municipais de 2023». Los tres diputados nacionalistas valoraron «os avances logrados polos executivos de coalición nos últimos seis anos e medio nos que consolidaron o Plan Deputación, ampliaron a rede pública de Centros de Atención a Maiores, reforzaron o apoio aos sectores produtivos e ao tecido asociativo e avanzaron na mellora de espazos públicos, bens patrimoniais e instalacións de titularidade provincial».

Los representantes del BNG, como había manifestado en los últimos días Efrén Castro, incidieron «na necesidade de devolver a normalidade institucional á Deputación e de seguir avanzando na súa modernización e no fortalecemento da colaboración cos concellos e co tecido produtivo, social, cultural e deportivo».

Mejoras en el Plan Diputación

A este respecto, en la reunión mantenida esta tarde, se acordó incrementar en medio millón de euros los fondos del Plan Deputación de cara al 2027, «dando un novo impulso á dotación orzamentaria deste instrumento de apoio económico aos concellos da provincia». Los representantes nacionalistas ratificaron «necesidade de preservar a institución fronte á estratexia do Partido Popular que está a utilizar unha denuncia de acoso sexual como arma arreboladiza contra o BNG e parapeto para tratar de chegar a un goberno que non logrou nas eleccións municipais».

Grupo provincial del PP, con Elena Candia, este lunes delante de la Diputación de Lugo

El PP califica la situación como «o pacto da vergoña»

Por la mañana, los 12 diputados del PP, junto con su presidenta, Elena Candia, comparecieron delante de San Marcos. El portavoz provincial, Antonio Ameijide, que además se presenta como candidato a presidente provincial, criticó que «o sectarismo» que sigue marcando la política del ente provincial, con un PSOE y un BNG «unicamente preocupados por alimentar aos seus, dando as costas a máis da metade dos concellos da provincia». Ameijide afirmó que, sin un cambio real en el gobierno de la Diputación, se reeditaría «o pacto da vergoña», y que en la sombra continuarían tomando decisiones figuras vinculadas a presuntos casos de acoso, trasladando la gestión «do despacho de presidencia, a tomarse nas mesas das cafeterías, o lugar no que supostamente se ofrecían postos de traballo en administracións públicas a cambio de outro tipo de favores para o presidente».

El portavoz popular insistió en la necesidad de un «aire fresco» y un cambio en la presidencia de la Diputación, asegurando que «todo apunta a que o mércores pretenden reeditar un novo pacto PSOE-BNG, que será o pacto da vergoña, do machismo, dos presuntos acosos sexuais, da incoherencia, da falta de ética, da renuncia aos principios e que deixa manchados e inhabilitados aos 13 deputados que o sosteñan, e será o fin de Ana Pontón».