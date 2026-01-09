La Diputación de Lugo elige el miércoles 14 la sucesión de José Tomé con algunas dudas
LUGO / LA VOZ
El PSOE propone a la alcaldesa de Burela, Carmela López, aunque hay sectores socialistas y del BNG que están molestos porque salga elegida con el voto de anterior presidente y ahora diputado no adscrito11 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El miércoles 14 de enero, a las 12.00 horas, se celebrará en la Diputación de Lugo el pleno extraordinario que deberá elegir a la persona que sustituya a José Tomé en la presidencia provincial, tras