El Gobierno aprueba 5,3 millones de euros para las zonas afectadas por los incendios en Ourense

Trabajos en las zonas afectadas por los incendios forestales en Valdeorras, en septiembre Santi M. Amil

El Gobierno ha aprobado este miércoles un nuevo presupuesto de 9,3 millones de euros para paliar las pérdidas causadas por los incendios forestales del pasado verano en Ourense, Ávila, León, Palencia y Zamora. Así, toma razón de diversas declaraciones de emergencia con las que se dio respuesta a los incendios y considera como catástrofe natural varios de los fuegos de agosto en estas provincias.

En Galicia, se destinarán 5,3 millones de euros a trabajos de restauración hidrológico-forestal en Ourense por los incendios de A Mezquita I y II, Chandrexa I, II y III, y Oímbra I y II.

Así lo anunció este miércoles la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Después de este durísimo 2025 debemos empezar a trabajar o seguir trabajando para que en el 2026 no se repita esta situación. La prevención es fundamental y debemos comenzar ya, puesto que, como dicen los expertos, los incendios de verano se apagan en invierno. No podemos esperar al mes de junio para actuar», afirmó.

La ministra recordó que las llamas destruyeron hogares y muchas familias tuvieron que abandonar sus viviendas, produciéndose «evacuaciones masivas» que no se veían en décadas. «Cuando hablamos de hectáreas, tampoco podemos olvidar que detrás de cada uno de esos datos hay vecinos de Yeres (León), de Oímbra (Ourense) o del Valle de Ambroz (Cáceres) que han perdido algo irreemplazable», señaló Saiz.

La ministra explicó que los impactos han dejado «una lección bien dolorosa» y que el cambio climático no es una teoría, sino «una realidad que golpea a nuestros pueblos, a nuestras ciudades».

Tras los incendios, el Gobierno anunció ayudas a los agricultores y ganaderos afectados, que optaban a subvenciones de entre 1.500 a 10.000 euros, con un presupuesto total de 27 millones. Por su parte, la Xunta habilitó más de 17,3 millones de euros para los afectados por los fuegos, para la reconstrucción de viviendas, propietarios de explotaciones y empresas.