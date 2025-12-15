Más de 17,3 millones en ayudas para los municipios afectados por la ola de incendios en verano

Jornada de voluntariado en Vilamartín de Valdeorras, una de las zonas más afectadas por los incendios Santi M. Amil

La Xunta ha habilitado más de 17,3 millones de euros para los afectados por la ola de incendios del verano. De ellos, 3,8 fueron para la reconstrucción de viviendas afectadas (67) y el 95 % ya están pagadas (3,5). De las 67 ayudas la mayoría son para viviendas de la provincia de Ourense (60) y las siete restantes de Lugo. La cuantía máxima en el caso de ser viviendas habituales es de casi 150.000 euros y 66.000 si se trata de una segunda residencia.

Otros 2,2 millones se destinaron a empresas afectadas por los fuegos, una línea de ayudas impulsada por el Igape cuyas cuantías pueden llegar a los 600.000 euros por beneficiario y cubrir el cien por cien de los daños. En el informe presentado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal de su gobierno, se detallaron otras partidas, como 20.000 euros en indemnizaciones a personas heridas (6). En cuanto a las ayudas para propietarios de explotaciones ganaderas, agrícolas y forestales, el importe de las ayudas asciende a 5,2 millones y en este caso solo la mitad de los fondos están aprobados, «xa que son as que máis tempo leva tramitar», señaló Rueda. El popular cargó contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que tan solo habilitó ayudas para ganaderos y agricultores por un máximo de 10.000 euros, cuando las de Xunta pueden llegar a los 200.000.