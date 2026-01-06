Rueda ve una «etapa de esperanza» para los venezolanos tras la caída de Maduro

Celebración de la Pascua Militar 2026 en A Coruña Ángel Manso

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha dicho hoy que con la caída de Nicolás Maduro se abre «unha etapa de esperanza para toda a Venezuela» y para la colonia gallega en ese país.

Rueda manifestó su esperanza de que, «unha vez destituído un tirano», los venezolanos puedan decidir «o seu futuro democráticamente».

Recordó las últimas elecciones en ese país. Y subrayó que los venezolanos ya decidieron entonces, pero su decisión «foi usurpada, clarísimamente». Por lo tanto, afirmó que ahora deben tener «unha segunda oportunidade para decir en liberdade o que queren e empezar a remontada dese gran país». Rueda consideró que ese potencial no se ha alcanzado. Venezuela «sen dúbida, ten todas as ferramentas para poder ser o gran país que foi», pero «durante estes últimos anos, pola dictadura primeiro de Chávez e logo de Maduro, non foi posible».

El presidente, que habló tras la celebración de la Pascua Militar en A Coruña, subrayó además los lazos de cercanía de los gallegos «con tantos venezolanos que tiveron que irse do seu país pola falla de liberdade» y que «en Galicia atoparon esa nova oportunidade». .