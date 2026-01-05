El PSdeG denuncia que la política de Alfonso Rueda «lastra» el empleo y a la economía gallega

Foto de archivo del responsable de economía del PSdeG, Abel Losada. SANDRA ALONSO

El secretario de economía del PSdeG, Abel Losada, explicó que la actitud de Rueda de «antepor a estratexia electoral do PP en Madrid» a las necesidades de la política económica de Galicia está detrás de los resultados económicos y de empleo «altamente insatisfactorios». Además, alertó del peor comportamiento «do mercado laboral en Galicia, que anticipa que o PIB galego crecerá en el 2026 por baixo do Estado». Losada hizo estas valoraciones después de conocer los datos de empleo del año pasado, que reflejan que las afiliaciones «á Seguridade Social creceron en Galicia a metade que no conxunto de España, un 1,64 % fronte ao 2,37 % do Estado».

«No mes de decembro a diferenza é aínda máis negativa para Galicia, que perdeu 3.300 empregados á Seguridade Social mentres o conxunto do Estado aumentou 19.000 empregos», recalcó Losada, y en relación al paro registrado, indicó que la reducción es menos intensa en la comunidad, «cun 5,7 fronte ao 6 % do conxunto do Estado, cambiando a tendencia histórica pola que Galicia reducía o paro con máis intensidade por cuestións demográficas».

Paralelamente, el responsable socialista responsabiliza directamente a Rueda de que la economía gallega tenga «menor impulso» que en el conjunto de España en términos del PIB y del mercado laboral, y le exige que «colla o temón da nave e antepoña os intereses da economía galega e dos galegos e galegas fronte aos intereses do PP».