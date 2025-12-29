La Xunta congelará en el 2026 los peajes de las autopistas A Coruña-Carballo y Puxeiros-Val Miñor

Peaje autopista AG-55 A Coruña-Carballo BASILIO BELLO

Los peajes de las autopistas autonómicas AG-55, A Coruña-Carballo, y AG-57, Puxeiros-Val Miñor, continuarán con el mismo precio y se mantendrán las mismas bonificaciones en el 2026.

La decisión fue anunciada por Alfonso Rueda este lunes, tras la última reunión del Consello de la Xunta del 2025.

El presidente del Ejecutivo gallego destacó el esfuerzo económico de 6,8 millones que hará la Xunta para asumir el aumento del IPC y que los cerca de 30.000 usuarios que las vías registran cada día sigan «pagando o mesmo que viñan pagando ata agora».

Rueda afirmó que la decisión de la Xunta convertirá las dos autopistas en las «máis baratas do país» y lamentó que el Gobierno central no imite a la Xunta y congele las tarifas en las vías que son de su titularidad. La consecuencia, añadió, es que la AP-9 si encarecerá su precio y continuará siendo la «autopista máis cara de España».

Rueda también criticó que el Gobierno central haya ignorado los llamamientos a rescatar la concesión de la infraestructura y transferir su titularidad a la Xunta, a pesar de que la Comisión Europea considera que la prórroga de la concesión es contraria a la normativa europea.

Viviendas y residencias

El último Consello de la Xunta también sirvió para aprobar distintas inversiones en materia de vivienda. El presidente enumeró la concesión de una ayuda directa de 10,7 millones de euros a la sociedad cooperativa Galivivienda para la promoción de 224 viviendas protegidas en el barrio de Xuxán, en A Coruña, y un desembolso de 11,5 millones para licitar las obras de 75 viviendas de promoción pública en Ferrol.

Además, el Consello aprobó otro desembolso de cuatro millones de euros para concursos de ideas para construir residencias juveniles en Santiago y A Coruña, en el barrio de Salgueiriños y en el Campus de Elviña, respectivamente. Las residencias tendrán 150 plazas. La de Elviña estará acompañada de un edificio de 150 alojamientos compartidos y 168 viviendas de promoción pública. El proyecto de Salgueiriños incluye, por su parte, 244 viviendas también públicas.

Siete millones al Xacobeo

Otra de las medidas aprobadas en una campaña de promoción del turismo dotada con 6,9 millones de euros. Su objetivo no será solo atraer visitantes durante el 2026, sino que también servirá para promocionar de forma anticipada el Año Xacobeo 2027.

Rueda señaló que la campaña se centrará en consolidar Galicia como destino turístico internacional competitivo, y en el «reparto da riqueza» generado por ese sector en la comunidad.

El presidente explicó que el presupuesto será adjudicado mediante un proceso abierto que incluirá la emisión de la campaña mediante anuncios en distintos formatos, desde la redes a los medios tradicionales y revistas especializadas del sector.

Los fondos incluirán el diseño de la estrategia, investigación, planificación, ejecución, justificación y evaluación del impacto de la campaña de promoción mientras esté vigente, con el fin de mejorar su efectividad.