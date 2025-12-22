La Xunta convocará cien plazas para cubrir puestos de médicos en los hospitales comarcales y reforzar el personal de urgencias y pediatría

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, presidió este lunes el Consello da Xunta. SANDRA ALONSO

En un lunes con el sorteo del Gordo y la resaca por las elecciones en Extremadura como telón de fondo, el Consello da Xunta aprobó la convocatoria de cien plazas de funcionarios para cubrir puestos de difícil cobertura en los centros sanitarios gallegos. «Trátase de reforzar o persoal e de ofrecer máis estabilidade aos traballadores da sanidade», aseguró el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, al término de la reunión del Gobierno, que él mismo presidió ante la ausencia del presidente, Alfonso Rueda.

Entre las cien plazas que se van a convocar, 41 de ellas pertenecen a diferentes categorías de especialistas en los hospitales comarcales. Otras 27 vacantes se cubrirán con médicos de urgencias y 32 irán destinadas a pediatras de atención primaria que atenderán en los centros de salud. Además, se reservarán otras siete para el turno de discapacidad general.

«Agotamos a taxa máxima de reposición esixida polo Goberno central», defendió el conselleiro Calvo en la rueda de prensa posterior al Consello. Se refería así a la tasa de reposición de empleo público que el Ejecutivo estatal establece en sectores prioritarios como la sanidad, y que está fijada en el 120 %.

A parte del centenar de plazas anunciadas para facultativos, también se convocarán otras 23 para cubrir puestos en diferentes categorías del departamento de Saúde Pública. En concreto, serán cinco de farmacéutico inspector, siete de inspector médico, una de licenciado en ciencias biológicas, y 10 de inspector sanitario.

Convertir bajos en viviendas en Ourense

El otro anuncio destacable del Consello de este lunes giró sobre la política de vivienda. La conselleira del ramo, María Martínez Allegue, anunció el lanzamiento de una oferta pública para adquirir bajos comerciales en la ciudad de Ourense que la Xunta convertirá en viviendas.

El proceso para que los propietarios interesados en vender sus bajos puedan presentar una oferta al Gobierno gallego empezará en enero, y terminará en mayo. Pero deben cumplir una serie de características. Los bajos deben tener una superficie mínima de 40 metros cuadrados y una máxima de 120, y deberán contar con las condiciones necesarias para establecer «alomenos unha vivenda», según precisó la conselleira. Los propietarios interesados también podrán añadir a su oferta plazas de garaje y trasteros.

Una vez termine el plazo de ofertas, en mayo, la Xunta —que pagará a los propietarios lo correspondiente a multiplicar por 650 euros la superficie del local— iniciará el proceso para evaluar las condiciones de los inmuebles y licitar las obras necesarias para poner las nuevas viviendas, «fogares dignos e asequibles» según definió Allegue, a disposición de los demandantes de vivienda en la ciudad de As Burgas. Serán en régimen de alquiler social.

Elecciones en Extremadura

Preguntado por los resultados en las elecciones que Extremadura celebró este domingo, el conselleiro Diego Calvo aseveró que de los comicios se puede sacar «unha grande conclusión» y es que «o sanchismo chegou ao seu fin». Celebró que el PP pasase a ser «o preferido con moita claridade polos extremeños» y que Guardiola cumpliese el objetivo de «quitar máis votos que os partidos da esquerda [por el PSOE y Unidas por Extremadura]».