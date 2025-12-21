Balance de la lucha contra el narco en el 2025 en Galicia: entra mucha más cocaína que la requisada

Javier Romero Doniz
JAVIER ROMERO VIGO / LA VOZ

El barco Little Girls fue interceptado a unos mil kilómetros de las islas Canarias con 4.000 kilos de cocaína. El destino final era el puerto de Vigo
Los decomisos a gallegos o en Galicia en el 2025 crecieron otro año más sin que el mercado se viera desprovisto por falta de alijos ni afectara a los precios de venta, que siguen en mínimos históricos

21 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Más de 15.000 kilos intervenidos, relevantes objetivos policiales detenidos, narcosubmarinos llegando no solo a aguas gallegas, también a las rías. Contenedores preñados de alijos en Vigo, planeadoras ilegales en construcción o almacenadas clandestinamente, buzos armados

