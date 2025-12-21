Balance de la lucha contra el narco en el 2025 en Galicia: entra mucha más cocaína que la requisada

El barco Little Girls fue interceptado a unos mil kilómetros de las islas Canarias con 4.000 kilos de cocaína. El destino final era el puerto de Vigo Marine Traffic

Más de 15.000 kilos intervenidos, relevantes objetivos policiales detenidos, narcosubmarinos llegando no solo a aguas gallegas, también a las rías. Contenedores preñados de alijos en Vigo, planeadoras ilegales en construcción o almacenadas clandestinamente, buzos armados