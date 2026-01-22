El operativo en Adamuz se centra hoy en trocear el vagón 3 del Avia y buscar a dos posibles víctimas más

Imagen aérea de las tareas de rescate Ana Beltran | REUTERS

Los trabajos en la zona del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) siguen este jueves, por cuarto día, con muchas incógnitas por aclarar en la investigación y con 42 de las 43 víctimas mortales ya identificadas. Los investigadores tratan de averiguar «si había algo en la vía o si era la propia vía que estaba empezando a romperse», según ha señalado el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras las últimas revelaciones, que apuntan a que, en este momento, lo que parece más probable es que pudiera haber una rotura de carril o de soldadura, según ha indicado el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón.La investigación también ha revelado la existencia de muescas en las ruedas de los vagones anteriores al que descarriló.

Los investigadores detectan mellas en las ruedas del Iryo y de dos trenes anteriores que apuntan a que el raíl se rompió por «fatiga» Melchor Sáiz-Pardo / Álvaro Soto

Los audios de las conversaciones del personal ferroviario desvelan que el conductor del Iryo no fue consciente del choque y que el centro de control de la estación de Atocha intentó contactar con el maquinista del Alvia, que posiblemente ya había fallecido. Ante su falta de respuesta, pudieron hablar con la interventora, que, en estado de shock, informó de que tenía «sangre en la cabeza».

Los audios de la confusión en plena tragedia de Adamuz: seis llamadas en cuatro minutos Melchor Sáiz-Pardo / Álex Sánchez / Pablo González

Los maquinistas han convocado una huelga para los próximos 9, 10 y 11 de febrero como «única vía legal» que les queda para reivindicar «la recuperación de los estándares de seguridad del sistema» ferroviario y garantizar la integridad de profesionales y usuarios tras una semana negra para el ferrocarril en España.

En Cataluña, hoy estaba previsto que se recuperase el servicio de Rodalies tras la suspensión después del accidente mortal de Gelida (Barcelona) pero por ahora sigue sin funcionar «por causas operativas», según informa Renfe. Los maquinistas ya habían evidenciado su malestar y su oposición a la recuperación del servicio.

09.33 Las explicaciones sobre las «mellas» en las ruedas del Iryo y dos trenes previos El ministro de Transportes admitía ayer que es una «posibilidad innegable» (aunque «aventurada») que el mal estado de la vía esté detrás del accidente. Al análisis in situ de esa rotura se sumará ahora el estudio en el laboratorio de Madrid, de centenares de metros de raíl, que van a ser llevados esta semana. La pista más sólida que tiene la CIAF se la han proporcionado las fotos en alta resolución realizadas bajo los vagones del Iryo por los especialistas de Criminalística del Equipo Central de Inspecciones Oculares. Esas imágenes, de acuerdo con estos técnicos, muestran «mellas», pequeñas marcas o muescas en las «bandas de rodadura» de las ruedas de los cinco primeros coches del Iryo 6189 y dos trenes de Renfe que habían pasado antes por ese punto. Los expertos apuntan -aunque con todas las precauciones- a que esas muescas, habituales en los informes de otros muchos accidentes ferroviarios, son un «indicio» de que el carril -probablemente muy cerca de su punto de unión (soldadura)- pudo «romperse por fatiga» en el momento exacto del paso del sexto coche. Esta «ruptura por fatiga» de la vía en el preciso instante del paso del sexto vagón del Iryo explicaría por qué los sistemas de seguridad no alertaron a tiempo de que había una interrupción en la vía. Pie de foto. Firma Puente explica las marcas que se han visto en trenes que pasaron por la vía antes del accidente La Voz

09.26 Adif vuelve a levantar las limitaciones de velocidad en la línea Madrid-Barcelona Adif ha levantado todas las limitaciones temporales de velocidad en la línea Madrid-Barcelona salvo en seis puntos kilométricos, donde se circulará a 230km/h y, en el caso de la línea Madrid-Valencia, se mantienen cuatro limitaciones a 160 km/h y cinco de 200 km/h en puntos kilométricos concretos. Así lo han señalado este jueves fuentes del administrador de la infraestructura ferroviaria, que subrayan que los maquinistas ya han empezado a reportar nuevas denuncias de puntos donde sienten vibraciones. ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS | EUROPAPRESS Ayer por la mañana Adif anunció que limitaba de forma temporal a 160 km/h la velocidad para el tramo entre los puntos kilométricos 100 a 178 de la línea de alta velocidad entre Madrid y Zaragoza, después de que el maquinista de un tren hubiese denunciado el «supuesto» mal estado de varios puntos de la vía. Según apuntó ayer el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, Adif recibió ayer al menos trece avisos de un solo maquinista sobre el estado de la vía en la línea Madrid-Barcelona, el mismo maquinista que la víspera había presentado 21 de los 25 avisos que recibió Adif.

09.07 Aljaraque despide a la familia fallecida en el accidente Aljaraque (Huelva) despide a los cuatro miembros de la familia Zamorano-Álvarez fallecidos el pasado domingo en el accidente ferroviario. Los féretros con los restos mortales del matrimonio Pepe Zamorano y Cristina Álvarez, su hijo Pepe de 12 años y su sobrino Félix, de 23, llegaron sobre las diez de la noche a la localidad, donde fueron recibidos por cientos de personas que los han esperado durante horas. Los cuatro viajaban en el Alvia con destino Huelva junto con la otra hija de la pareja, de 6 años, y única superviviente de este grupo familiar. Pie de foto. Firma Aljaraque recibe los féretros de la familia fallecida en la tragedia ferroviaria de Adamuz Atlas

08.57 Expediente a Renfe por Rodalies El Gobierno de la Generalitat ha informado de que abrirán un expediente a Renfe al no recuperarse el servicio de Rodalies este jueves tal y como estaba previsto. Pere Macías, comisionado pra el Traspaso Integral de Cercanías, ha instado al administrador ferroviario y a Adif a «hacer todos los esfuerzos» para que el servicio esté operativo cuanto antes. Macías ha respondido además al sindicato de maquinistas Semaf insistiendo en que la seguridad en la vía está garantizada. Ayer la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, detalló que se habían realizado «marchas blancas», es decir, una inspección exhaustiva de las vías, desde las 2.30 horas del miércoles y que se habían repetido en algunos tramos tras detectar elementos que requerían de una segunda revisión con luz diurna para disponer de más garantías de seguridad. Se detectaron dos incidencias, una por un fallo en un colector y otra por un desprendimiento que fueron solucionadas.

08.52 Renfe apunta a los maquinistas en la falta de servicio de Rodalies El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha atribuido a los maquinistas la falta de servicio en Rodalies este jueves a causa de sus demandas para «incrementar» la seguridad. «Ellos están pidiendo una serie de medidas de seguridad, que entienden que no se están cumpliendo. Unas medidas de seguridad adicionales a las que ya presentó Adif, que entienden que no se están cumpliendo. Están presentándose a trabajar, pero por razones x no están prestando el servicio», ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press. Ha atribuido a esta «conflictividad» la falta de servicio y ha señalado que hay, según él, un diálogo abierto y permanente con los sindicatos de los maquinistas para llegar a un entendimiento. Ha afirmado que a las 11.00 horas hay prevista una reunión entre Adif, Renfe y sindicatos pero que la voluntad del operador es avanzarla para «recuperar» el servicio lo más rápido posible. Ha pedido disculpas a los usuarios por ello y ha explicado que las labores de Renfe consisten en avisar a los viajeros que no hay servicio y recomendarles transporte alternativo.

08.45 «Hay que hacer un mantenimiento mucho más fino y ajustado» César Franco es el presidente del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales. Considera imprescindible que se aumente la inversión en mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias, adecuando las inspecciones técnicas al aumento del 300 % en el uso de las infraestructuras. César Franco: «El sistema ferroviario es seguro, pero hay que invertir más en mantenimiento y renovación» Enrique Clemente

08.42 Los rostros de la tragedia De las 43 víctimas mortales del accidente, 25 eran vecinas de municipios de Huelva. Recordamos los nombres de doce hombres y mujeres que perdieron la vida en el accidente ferroviario de Adamuz. De María del Carmen, que había ido a su fiesta sorpresa de cumpleaños, a Antonia, que acompaña a su hija a un examen o Rocío, que había ido con su hijo a ver el Real Madrid-Levante. Otras doce vidas quebradas en las vías férreas de Adamuz María Salgado

08.37 El servicio de Rodalies sigue paralizado en Cataluña Rodalies no presta servicio todavía en Cataluña «por causas operativas», según ha informado en la red social X. Por eso se recomienda consultar los servicios alternativos y planificar el viaje con medios de transporte complementarios. La Generalitat había anunciado anoche que el servicio se recuperaría a partir de las 06:00 horas de esta mañana, aunque ya advertían de que hoy no sería «un día fácil», y se preveía que la reanudación del servicio ferroviario sería «compleja». La suspensión del servicio se debió a la revisión de las vías tras el accidente el martes por la noche que se cobró la vida de un maquinista en prácticas y en el que 37 personas resultaron heridas de diversa consideración al caer un muro de contención que se desprendió por el temporal sobre el convoy en el que viajaban. También en Gelida, en la zona del accidente ferroviario sigue cortada la AP-7 por las posibles afectaciones a la vía tras ese desprendimiento.