Otras doce vidas quebradas en las vías férreas de Adamuz

La cordobesa María del Carmen Abril. Colpisa

Se subieron a un tren sin saber que iba a ser el último viaje. Se subieron a un tren para volver a casa, para acompañar a una hija a un examen, para soplar las velas con sus amigos, para ver un partido de fútbol en familia, para disfrutar de un espectáculo en la capital, para opositar. Recordamos los nombres de doce hombres y mujeres que perdieron la vida en el accidente ferroviario de Adamuz, cuando las víctimas mortales se elevan a 43. Más de la mitad eran onubenses.

maría del carmen abril

Una cordobesa, profesora en Alcorcón. Acababa de cumplir 50 años y había viajado a su pueblo, Bujalance (Córdoba), donde sus amigos le habían organizado una fiesta sorpresa de cumpleaños. Regresaba a Madrid, ya que trabajaba como profesora en el instituto Los Castillos de Alcorcón. Melómana, era miembro de la Asociación Musico-Cultural Pedro Lavirgen.

julio Rodríguez

El DJ leonés fundador de una escuela de baile. Conocido como Julio Son en el mundo artístico, este leonés de 52 años era DJ y organizador de eventos, y había fundado la escuela zamorana de baile latino Salsón Dance. «Algunos solo bailábamos, tú traías felicidad», escribió un amigo en redes. «Qué pena me has dejado en el cuerpo. Hasta ayer por la noche tuve la esperanza de que aparecieras con vida», se lamentó otro. Viajaba a Huelva por trabajo.

El leonés Julio Rodríguez.

Víctor Luis terán

Un ciudadano boliviano que cuidaba a mayores. Nacido en 1973 en Bolivia, tenía tres hijos y acababa de aterrizar en Madrid procedente de Nicaragua, en donde había pasado el fin de año. Viajaba hacia Huelva, la ciudad en la que residía y trabajaba cuidando a personas mayores. «Nos lo arrebataron todo. Le han quitado la vida, no encuentro otra palabra», dijo su mujer, Osiris Sevilla, cuando le confirmaron su fallecimiento.

Manuela barba y esther matito

Iban a ver una función en Madrid. Eran cuñadas y viajaban a la capital para ver una representación, a la que Esther se apuntó a última hora, cuando el marido de Manuela canceló el plan familiar por motivos de trabajo. La primera era enfermera y la segunda tenía una tienda de ropa laboral en Puebla de Guzmán (Huelva).

josé maría fernández

Gruista y camionero jubilado. Es la segunda víctima leonesa. Tenía 50 años y dos hijos, y había sido gruista y camionero, aunque ya estaba jubilado. Viajaba solo en el tren Iryo Málaga-Madrid.

eduardo domínguez y josé maría martín

Vecinos de Gibraleón (Huelva). Eduardo, de 54 años, regresaba tras hacer un examen para opositar a Instituciones Penitenciarias. José María, de 37, era costalero de la Hermandad Servita Santi Entierro y volvía de pasar el fin de semana en la capital.

rafael millán

Opositor onubense. Tenía 52 años, trabajaba en el aparcamiento vigilado de Punta Umbría, y también había participado en las pruebas para opositar a prisiones. Su esposa iba en Alvia, pero se salvó.

antonia garrido

Acompañaba a su hija a un examen. Auxiliar de Ayuda a Domicilio y vecina del barrio onubense de Verdeluz, tenía tres hijos y viajaba con una de ellas, que acababa de presentarse a un examen y está fuera de peligro. «Hoy el corazón se nos rompe», escribió en redes la familia de su mejor amiga. Otro de sus hijos entrena en el Xerez Club Deportivo.

maría eugenia gallego

Residente en Alpedrete. Tenía 62 años, acababa de jubilarse y viajaba en el coche de viajeros número ocho del Iryo. Residía en Alpedrete (Madrid), donde gestionó durante años un supermercado; su marido, Pablo, es el dueño del Café Roma, en la misma localidad, ahora cerrado por defunción. Era «trabajadora, familiar y buena persona», recuerdan sus vecinos.

rocío Díaz

Pescadera de Punta Umbría. Regresaba, en compañía de su hijo y un amigo, de ver el partido de fútbol Real Madrid-Levante, tenía un puesto de pescado en el mercado de Punta Umbría y era hermana del interventor municipal de este consistorio. Se había levantado de su asiento y estaba en la cafetería del Alvia cuando se produjo el siniestro. «¡Cuánto te vamos a echar de menos, siempre con esa sonrisa!», reconocía una clienta.