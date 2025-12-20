Luchando contra la soledad: «Quen me dese ter unha persoa comigo na casa»

María Hermida
María Hermida PONTEVEDRA / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Manuel Cabezas, de 71 años, junto su perro en su casa en la parroquia de Bora, en Pontevedra. Hace tiempo que busca con quien compartir vivienda para tener a alguien con quien hablar.
Manuel Cabezas, de 71 años, junto su perro en su casa en la parroquia de Bora, en Pontevedra. Hace tiempo que busca con quien compartir vivienda para tener a alguien con quien hablar. SERGIO SUEIRO

Manuel Cabezas tiene 71 años y hace tiempo que busca con quien compartir vivienda para tener a alguien con quien hablar: «Iso sería bonito»

21 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Manuel Cabezas Dapena, nacido en la parroquia de Bora (Pontevedra) en 1954, está convencido de que la suya es una de las últimas generaciones que sufrió la dureza de la posguerra y la emigración. «Non

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 70% dto.
Suscripción WEB 24€/año Por solo 2€ al mes Suscríbete