Luchando contra la soledad: «Quen me dese ter unha persoa comigo na casa»
PONTEVEDRA / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Manuel Cabezas tiene 71 años y hace tiempo que busca con quien compartir vivienda para tener a alguien con quien hablar: «Iso sería bonito»21 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Manuel Cabezas Dapena, nacido en la parroquia de Bora (Pontevedra) en 1954, está convencido de que la suya es una de las últimas generaciones que sufrió la dureza de la posguerra y la emigración. «Non