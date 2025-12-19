Recta final para que empiece la descentralización de Medicina: la Universidade de Santiago da el visto bueno y la de Vigo lo hará el martes

El rector de la USC, Antonio López, este viernes, tras el consello extraordinario en el que se dio el visto bueno al acuerdo de Medicina Xoán A. Soler

Lo que hace poco más de tres semanas parecía insalvable, ahora se presenta como un camino de rosas. El consello de goberno de la Universidade de Santiago ha aprobado el acuerdo para la descentralización del segundo ciclo de Medicina sin hacer ninguna modificación, así como una hoja de ruta en la que se recogen las demandas de la facultad —que dijo sí al acuerdo este jueves— y que desarrollará la comisión de seguimiento de este convenio.

Faltan por lo tanto solo dos trámites para que se inicie el proceso de descentralización de los últimos cursos de la carrera con las universidades de Vigo y A Coruña, que esta primera lo apruebe —ya que la UDC ya lo hizo—, y que la Xunta dé el visto bueno. Parece que no habrá ningún problema, y de hecho Vigo ha convocado a su consello de goberno el martes 23. El rector de la USC, Antonio López, mostraba esta mañana su satisfacción por un pacto que finalmente ha llegado, «é unha moi boa solución para a nosa facultade e a nosa universidade».

Pero, ¿por qué la Facultade de Medicina ha dicho que sí a un acuerdo que hace menos de un mes rechazó con contundencia? Más allá de la intrahistoria de las negociaciones de estos días, es evidente que la presión de la Xunta, que aseguró en varias ocasiones que si no iba adelante este convenio habría tres facultades, el rector asegura que la mayoría de las demandas del centro podrán incluirse dentro del trabajo de la comisión de seguimiento, «puxemos de manifesto que boa parte das cuestións tiñan cabida dentro de acordo salvo dúas que eran moi sensibles, que o profesorado das unidades docentes de Vigo e A Coruña manteñan a proporción 50-50, un termo esencial que non se pode cambiar, e o calendario», explicó. A partir de ahí, insistió López, «a facultade entendeu que por aí se abre unha vía e sendo moi responsables viron que era unha boa solución».