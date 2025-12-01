Rueda presiona a la Facultade de Medicina de Santiago: «Ou unha facultade grande ou tres pequenas»

El pasado lunes la Facultade de Medicina dijo no al acuerdo consensuado por los rectores XOAN A. SOLER

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se refirió este lunes tras la reunión semanal de su equipo de gobierno a la ruptura del pacto para descentralizar la docencia de Medicina, poniendo el foco en la USC y sobre todo en la facultad, que rechazó hace una semana el texto previamente consensuado por los rectores.

Rueda insistió en que la postura de la Xunta es conocida: «É moito mellor unha facultade enraizada e pensada para Galicia, unha gran facultade galega que tres facultades pequenas». El presidente instó a la Universidade de Santiago a llegar a un «acordo entre eles mesmos» sobre las «discrepancias» que puedan tener sobre el acuerdo que aceptaron previamente los tres rectores. Señaló que el otro camino es, «tres pequenas facultades fronte a unha grande que represente a toda Galicia».

La parálisis del pacto de Medicina alienta la petición de nuevas facultades en Galicia ÁNGEL PANIAGUA

Además, interrogado sobre si la Xunta será más proactiva en busca de un pacto, Rueda explicó que el Gobierno gallego sigue hablando con las universidades, pero recordó que al final la decisión depende de ellas, y en especial de la Facultade de Medicina de Santiago, que ha rechazado el acuerdo. Por su parte, insistió en que la opinión del Ejecutivo gallego sobre el «mellor desenlace» que podría tener el conflicto es conocida, y planteó la disyuntiva citada: «Ou unha facultade grande ou tres pequenas, que en ningún caso serían unha gran facultade galega».

Aunque siguen las conversaciones, Rueda fue tajante sobre en qué tejado está la pelota: «Son a universidades as que teñen que tomar decisión, e en especial a Facultade de Medicina de Santiago».