El Parlamento gallego aprueba con los votos del PP los presupuestos del 2026

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, a la izquierda, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se abrazan tras la votación de las cuentas para el 2026 Xoán A. Soler

El Parlamento gallego aprobó este martes los Orzamentos para el año 2026 con 39 votos a favor de los populares y 33 en contra de los grupos de la oposición, en un debate que estuvo marcado por las acusaciones cruzadas sobre los casos de acoso sexual. El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, presente en el hemiciclo, destacó la importancia de un día en el que culmina el trabajo iniciado en primavera. Agradeció el trabajo del equipo de la consellería y de los grupos parlamentarios, fundamentalmente el del PP, «que fixo posible que se aproben estes orzamentos, o que nestes momentos de incerteza é un activo importante para a nosa comunidade». El titular de Facenda defendió unas cuentas que potencian los servicios públicos, refuerzan las inversiones, «e todo iso mantendo o equilibrio orzamentario e reducindo a débeda e os impostos», incidió.

Las cuentas se aprobaron siguiendo el guion. La oposición votó en contra de los presupuestos de todas las secciones y entidades públicas instrumentales salvo en el caso del Parlamento de Galicia, el Consello da Cultura, el Consello Consultivo y el Consello de Contas, en donde tanto PSdeG como BNG se abstuvieron. En el caso de las enmiendas, el PP aplicó el rodillo tanto en las 350 presentadas por los socialistas como en las 575 de los nacionalistas. En este último caso también se registraron ocho abstenciones del PSdeG en quince de las propuestas que presentó el BNG. Los Orzamentos del 2026 cuentan con 14.240 millones de euros, un 2 % más que las cuentas del 2025, con un aumento de un 3,1 % en las políticas sociales.

Durante el debate, el líder de los socialistas, José Ramón Gómez Besteiro, incidió en dos aspectos fundamentales, la negativa del PP a aceptar la condonación de la deuda y su política fiscal, «dirixida a beneficiar aos quen máis teñen, e que fai que tamén e deixe de ingresar». Respecto al primero de los temas rogó a los populares que reconsideren su posición y acepten esta condonación, «que nos vai permitir avanzar en máis servizos». Negar la condonación, insistió, «é o efecto máis sangrante dese seguidismo que fai o PPdeG de Feijoo». Besteiro defendió el crecimiento de la economía en España con 14.000 millones en la hucha de las pensiones a final de año, «o que quere dicir que hai máis recadación e eses cartos chegan a Galicia».

Por su parte, la nacionalista Noa Presas lamentó que el presupuesto que se aprobó vaya a ser totalmente diferente al que finalmente se ejecute e hizo hincapié, al igual que Besteiro, en bonificaciones fiscales que van a beneficiar a las rentas altas. También en que más de la mitad de los fondos de dependencia se destinen a la privada. «Non hai un servizo público esencial que non teña problemas e mobilizacións», concluyó.

Pazos Couñago, portavoz del PP, negó los datos aportados por Besteiro, asegurando que mientras los salarios crecen de media un 16 %, el precio de los alimentos básicos como los huevos, la ternera o el aceite han subido más de un 50 %. Negó que las bonificaciones fiscales se destinen a los más ricos defendiendo el avance en la justicia social, «outros din que queren moito oos pobres, pero parece que queren que cada vez haxa máis».