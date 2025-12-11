El PPdeG exige a Besteiro que lleve a la Fiscalía las denuncias contra Tomé

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado.

La número dos del PPdeG, Paula Prado, ha exigido hoy jueves a la jefatura del PSdeG, presidida por José Ramón Gómez Besteiro, «que trasladen á Fiscalía as denuncias desas mulleres que relataron situacións de acoso sexual» por parte de José Tomé, secretario general del PSdeG y presidente de la Diputación de Lugo, que ayer anunció que dejará ambos cargos. Prado consideró que levar el caso a la Fiscalía «seria o paso normal dun partido que pretende ser feminista», pero añadió que el PSOE no se comporta como tal.

La secretaria general del PPdeG consideró que «a hipocresía do Partido Socialista é a mesma que a do Bloque Nacionalista Galego». Reprochó al BNG varias actuaciones que consideró machistas y se preguntó «que máís ten que pasar» para que «rompa dunha vez con todas» con los socialialistas.

Prado afirmó que si el Bloque «realmente quere ao agresor fora das institucións» debe exigirle el acta de concejal, con lo que también dejaría de ser diputado provincial. Tomé ha anunciado que las mantendrá, pese a las exigencias del PSdeG. Eso le convierte en llave de la Diputación, ya que su voto rompería el empate entre el PP y la suma del PSdeG y el BNG. Es más, si se votase a sí mismo la presidencia recaería en los populares por ser la fuerza con más voto electoral.

Ese escenario no es nuevo, ya se dio en el 2015 cuando el alcalde de Becerreá, el socialista Manuel Martínez, se votó a sí mismo tras ser vetado por el BNG al estar imputado por malversación.

Prado no descartó que esta vez el Bloque intente «manterse no goberno da Deputación de Lugo co voto dun presunto acosador». Denunció, aludiendo a su apoyo al Ejecutivo de Pedro Sánchez, que el Bloque ya mantiene «ao goberno dos prostíbulos» y se preguntó si ahora va a sumarse «ao goberno dos agresores sexuais» que estaría «ocultando as denuncias de presuntas vítimas».

Supuestos comentarios inapropiados.

Durante su comparecencia, Prado afirmó que Tomé, durante su etapa en el Parlamento autonómico, era habitual que «nos fixera comentarios inapropiados ás deputadas de calquera signo político». «Eu non tiña confianza co señor Tomé para que me fixera comentarios do tipo que facía», añadió en respuesta a la prensa.

La número dos del PPdeG también recordó que ni Tomé ni el PSdeG han dado «explicacións sobre o acontecido» y sobre el conocimiento que tenía la dirección de las denuncias contra el primero.

Pregunta al respecto, también consideró «vergonzoso» el «silencio do señor Besteiro», y aseguró que es «o mesmo silencio» de Pedro Sánchez en Moncloa ante las «gravísimas acusacións» que pusieron denuncias en los canales internos del PSOE y estuvieron «meses agardando» sin respuesta. Prado añadió que ella «sairía ao instante a desmentir semellante barbaridade» si se dijera que conocía las denuncias de las mujeres y no hizo nada, como según el programa de televisión Código 10, emitido por Cuatro, ocurrió con Besteiro, Lara Méndez, su número dos, y Pilar García Porto, secretaria de organización del PSdeG en Lugo.