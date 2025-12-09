Las reservas del grupo sanguíneo A positivo entran en nivel de alerta en Galicia

Donantes de sangre en una unidad móvil, en Coristanco ANA GARCÍA

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue ha animado nuevamente a la población para que acuda a donar, sobre todo en estas jornadas en las que está bajando la participación debido a la ola de gripe y al aumento de enfermedades víricas respiratorias. El llamamiento es generalizado a todos los donantes, pero especialmente a los del grupo A positivo, que está ya en un nivel de alerta.

Cada día se necesitan más de 400 donaciones para cubrir las necesidades asistenciales de los centros sanitarios. Los hospitales realizan diariamente una media de 2.800 urgencias, 800 intervenciones quirúrgicas y un trasplante, así como 1.600 atenciones en los hospitales de día. Un elevado porcentaje de esta actividad precisa componentes sanguíneos.

La campaña Doa Sangue. O mellor agasallo intenta precisamente acercar la realidad de muchos enfermos que necesitan una donación de sangre, no solo para solucionar un problema de salud sino muchas veces para salvar su vida. Además de los locales fijos que hay en las siete ciudades, casi todos en hospitales, cada día las unidades móviles recorren numerosos concellos para facilitar la donación a la población que quiera hacerlo.

Hoy martes las unidades están en Cedeira, Kimak, Teixeiro (Curtis), Jealsa (Bodión), Muros, ronda das Fontiñas (Lugo), Quiroga, rúa do Paseo (Ourense), Mondariz, Ribadumia e Tomiño y mañana se desplazarán a Repsol y barrio de Os Mallos (A Coruña), Muxía, Jealsa (Bodión), Miño, praza Roxa (Santiago), praza Maior (Lugo), A Cañiza, O Rosal, zona de Ferraría (Pontevedra) y barrio do Calvario (Vigo).