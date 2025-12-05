Llamamiento a la población gallega para que done sangre por la disminución de las reservas
GALICIA
La ola de enfermedades respiratorias ha mermado la participación de los donantes, se necesita especialmente de los grupos A positivo, A negativo y 0 negativo05 dic 2025 . Actualizado a las 14:40 h.
La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue ha hecho un llamamiento a la población para que acuda a donar sangre, ya que la ola de gripe y enfermedades víricas respiratorias ha reducido la participación de los donantes, por lo que las reservas de los distintos grupos han bajado.
Aunque el llamamiento es generalizado, desde ADOS hacen especial hincapié en las personas con grupos A positivo, A negativo y 0 negativo. Hay siete locales de donación en las siete ciudades y diez unidades móviles que se desplazarán en los próximos días a varias localidades. Este viernes están en Abegondo, Cabanas, Carballo, Ribeira, Bertamiráns (Ames), Burela, Ribadavia, Cambados, Cangas do Morrazo y Porriño, mientras que el próximo martes (el lunes es festivo) se trasladarán a Cedeira, la empresa Kimak, Teixeiro (Curtis), la conservera Jealsa (Bodión), Muros, Ronda das Fontiñas (Lugo), Quiroga, Rúa do Paseo (Ourense), Mondariz, Ribadumia y Tomiño.
En estos momentos están bajas las reservas en los grupos A positivo, A negativo y B negativo. El llamamiento para el 0 negativo se produce porque, aunque el nivel es normal, se trata del donante universal, muy importante ya que en las situaciones urgentes se usa este grupo.