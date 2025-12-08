La Xunta licita por 1,7 millones el test de sangre en heces para el cribado de colon

Campaña en los centros de salud para el cribado de cáncer de colon MARCOS CREO

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Sanidade, ha sacado a licitación, el contrato para la adquisición de los test de análisis de sangre oculta en heces para el programa de detección precoz del cáncer colorrectal, implantado en la comunidad desde hace más de una década. Con un presupuesto de 1,77 millones de euros, la compra incluye el material y equipo necesarios para remitir los kits a los domicilios de la población diana, es decir, personas de entre 50 a 69 años de edad, según ha informado Sanidade.

Se trata en total de 1.050.000 unidades de tubos colectores con sus correspondientes instrucciones de uso, que se prevén utilizar hasta el 2029, así como autoanalizadores en los distintos centros que analizan las muestras, por lo menos uno por área sanitaria.

También se adquirirán todos los reactivos, controles, calibradores, cubetas y cualquier otro material necesario para la realización de los test.

Hasta el 2024, el cribado de cáncer de colon de la Xunta permitió identificar hasta 2.933 cánceres, el 65,81 % en estadios iniciales.

Las empresas interesadas en este contrato pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 31 de diciembre. A partir de ahí, se procederá a la selección de la propuesta para la formalización definitiva del contrato.

Galicia, como comunidad, ha sido pionera en el cribado de cáncer colorrectal. En el informe elaborado por la Dirección Xeral de Saúde Pública, el pasado enero se hacía un balance sobre el funcionamiento del programa desde el 2013 hasta diciembre del 2023.

Entre los resultados más significativos destacaba el hecho de que en esos diez años se diagnosticaron 2.618 tumores de esta dolencia, de los que más del 65 %, unos 1.700, estaban en fase inicial, lo que mejoró las posibilidades de tratamiento. En todo ese tiempo se invitó a participar en el programa a 2.331.114 gallegos, lo que supone el 99 % de la población de entre 50 y 69 años.

Los gallegos que participan en el programa reciben en sus domicilios el kit con el que pueden realizar la prueba en casa y ser entregada posteriormente en el centro de salud, una opción que propició una mayor implicación en el cribado.