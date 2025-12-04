El Gobierno cederá a Navarra la AP-68 mientras bloquea el traspaso de la AP-9 a Galicia
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Transportes alega que el acuerdo se vincula al fin de la concesión, que en esa autopista está prevista para noviembre del 202604 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El Gobierno foral de Navarra da por hecho que el Ministerio de Transportes le cederá la gestión de los tramos de la AP-68 (Bilbao-Zaragoza) que circula por su territorio, unos 40 kilómetros en total que