El Gobierno cederá a Navarra la AP-68 mientras bloquea el traspaso de la AP-9 a Galicia

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

Vista de la planta del puente de Rande desde su parte superior.
Transportes alega que el acuerdo se vincula al fin de la concesión, que en esa autopista está prevista para noviembre del 2026

04 dic 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El Gobierno foral de Navarra da por hecho que el Ministerio de Transportes le cederá la gestión de los tramos de la AP-68 (Bilbao-Zaragoza) que circula por su territorio, unos 40 kilómetros en total que

