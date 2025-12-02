Facua alerta de la venta de balizas V-16 que carecen de conexión a la DGT

Imagen de una colocación de una de las balizas V-16. .

La asociación Facua-Consumidores en Acción ha instado este martes a través de un comunicado a que se pida la devolución del dinero de la compra de balizas V16 si se comprueba que en su etiquetado se informa de que no serán válidas desde enero del 2026 por no tener conectividad.

La organización de consumidores criticó que la DGT está permitiendo la venta de balizas con el sello «Homologada por la DGT», sin que su etiquetado y publicidad aclaren que no serán válidas al carecer de conectividad e insta a los consumidores a reclamar la devolución del dinero si han adquirido este año dispositivos presentados como «homologados» sin que estos expliquen su falta de conectividad.

La DGT responde a las quejas y a los bulos sobre las balizas V16 Miguel Cebrián

Al ocultar «esta información esencial», Facua entiende que fabricantes y vendedores han incurrido a un acto de engaño, que según el artículo 5 de la Ley 3/1991 del 10 de enero sobre Competencia Desleal, es «cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico».

Además, al no aclarar que carecen de conectividad y que no podrán usarse a partir de enero, los fabricantes y vendedores están vulnerando el Real Decreto 1030/2022, de 20 de diciembre, que reguló el período de uso transitorio entre esas balizas, «siempre que estuvieran homologadas, y las conectadas».

Muchas dudas sobre las balizas luminosas de la DGT obligatorias el 1 de enero, algunas ya agotadas: «Preguntan precios» Carla Elías

La asociación cataloga de irresponsabilidad que la DGT esté favoreciendo que numerosos fabricantes y establecimientos «confundan a los consumidores sobre balizas que no cuentan con el sistema de conexión mediante tarjeta SIM y por tanto no cumplen la normativa».

Contestaciones

La DGT no era partidaria de la comercialización de balizas V16 no conectadas, pero la Sala Tercera del Tribunal Supremo dio la razón a los fabricantes en el 2021 y autorizó el uso de dispositivos sin geolocalización hasta enero del 2026. Explicaron que «desde el primer momento» se recomendó a los consumidores que consultaran la web de la DGT para comprobar que la baliza está conectada al sistema antes de comprarla ya que ellos mismos publican listados y certificados de modelos homologados ajustados a la normativa —actualmente, en el mercado hay más de 200 modelos disponibles—.

No obstante, esto no ha parecido ser suficiente para Facua. El secretario general de la asociación, Rubén Sánchez, en una rueda de prensa en Sevilla, aseveró que «no vale con simplemente decir "infórmate en la web de la DGT" sobre cuáles son las balizas que valen a partir de enero». «La DGT tiene que actuar ante el uso de su logotipo de manera ilícita», afirmó.

Sánchez puso en manifiesto la «gravísima pasividad» de Tráfico que «no ha hecho absolutamente nada para frenar este fraude a los consumidores». Por otro lado, el secretario instó a reclamar la devolución del importe de todas las balizas que se hayan comprado a lo largo de este año «con el reclamo publicitario ''homologada por la DGT'', si no se aclaraba en su información comercial de manera perfectamente visible que no están conectadas con Tráfico, que no tienen el sistema de conectividad a través de una tarjeta SIM que es el obligatorio a partir del 1 de enero de 2026».