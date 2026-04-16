El exconselleiro Alfonso Villares proclama su inocencia y exige disculpas a los políticos que le señalaron
Anuncia que pedirá su reingreso en el PP cuando sea firme el auto de la Audiencia Provincial que descarta que haya motivos para procesarle16 abr 2026 . Actualizado a las 13:42 h.
El exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, ha comparecido este jueves para proclamar su inocencia después de que el auto de Audiencia Provincial de A Coruña que rechazaba que hubiese motivos para procesarle no haya sido recurrido. Villares dimitió en junio del 2025 tras serle notificado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que estaba siendo investigado por un «presunto caso de agresión sexual» a raíz de una denuncia de la presentadora Paloma Lago. El exconselleiro subrayó que, al no haber recurso, el auto «é firme e a investigación está concluída e arquivada». También recordó que «en todo momento dixen insistentemente que era absolutamente inocente do que se me acusaba», y explicó que presentó su dimisión para «defenderme sen ningún tipo de aforamento como calquera outro cidadán, sen ningún tipo de privilexio» y para «preservar o bo nome do goberno da Xunta de Galicia».
Villares hizo una detallada cronología de la investigación a la que fue sometido y subrayó que «dous xulgados distintos, unha xuíza, tres maxistrados e o propio Ministerio Fiscal. Todos din o mesmo que dixen eu o 4 de xuño [cuando compareció para presentar su dimisión]: que a acusación carecía de calquera tipo de fundamento e que non existía base ningunha para procesarme». «Son incapaz de cometer os graves feitos dos que fun inxustamente acusado», subrayó. También insistió en que colaboró con la indagaciones: «Respondín a todas as preguntas que me formulou a xuíza, a fiscal e a letrada da acusación. Non deixei ningunha soa pregunta sen contestar». Villares denunció que su imagen pública «foi inxustamente danada porque houbo persoas, e sinaladamente responsables políticos, que decidiron ignorar a miña presunción de inocencia», y reclamó «unha reflexión e unha desculpa», ante lo que consideró una «falta de respecto aos nosos principios democráticos máis básicos».
El exconselleiro habló de su deseo de «deixar atrás esta etapa dun dano irreparable, quero intentar recuperar a normalidade da miña vida privada e da miña vida profesional», aunque subrayó que va a «traballar para restituír a miña imaxe e a miña honra. E ademais non o farei soamente por min nin pola miña familia, senón tamén por todos os galegos que representei». También evitó referirse a su posible vuelta a la política, pero sí explicó que va a pedir su «reingreso como afiliado no Partido Popular, partido no que levaba afiliado ininterrompidamente desde o ano 1995 ata xuño do ano pasado». La comparecencia había sido convocada sin preguntas. Las hubo, referidas a su futuro político, pero Villares evitó hacer más anuncios y se remitió al mensaje que ya había lanzado.