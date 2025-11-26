Cuestionario: ¿Cuánto sabes de las balizas V16?

Modelo de baliza luminosa V16 homologado y comercializado por la empresa viguesa Netun Solutions. HELP FLASH

Las balizas V16 son el dispositivo que está en boca de todos este final de año. Son la nueva medida que la DGT ha tomado para reducir los accidentes en carretera. ¿El motivo? Evitar que los usuarios de un vehículo inmovilizado lo abandonen para colocar los triángulos de emergencia, aumentando el riesgo de atropello.

Lo básico, lo sabemos todos, comenzarán a ser obligatorias el 1 de enero del 2026. ¿Pero sabes todos los detalles sobre la baliza V16? Demuéstralo a través de este cuestionario.

