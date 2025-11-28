El PPdeG insta a la oposición a que pida al ministerio que negocie y evite otra huelga de médicos

Médicos del CHUO en una jornada de huelga por un Estatuto propio y mejoras laborales, en octubre Miguel Villar

El portavoz del PP en el Parlamento gallego, Alberto Pazos, ha pedido a los grupos de la oposición que se sumen a la solicitud para que el Ministerio de Sanidad abra un proceso de diálogo y negociación con el objetivo de evitar la huelga de médicos convocada entre los días 9 y 12 de diciembre en contra de la reforma del estatuto marco. Así lo trasladó este viernes en rueda de prensa, en la misma jornada en la que se celebra el último de los tres días de paro convocados por la CIG y el sindicato médico O'Mega en atención primaria.

En su intervención, Pazos puso como ejemplo el acuerdo alcanzado entre la Consellería de Sanidade con el resto de organizaciones sindicales —CSIF, CC.OO. y UGT— para «deixar na mínima expresión a folga estes días» en atención primaria. El portavoz popular aplaudió que la huelga quedase reducida a la «mínima expresión» gracias al «espírito dialogante e negociador mostrado tanto desde a Consellería de Sanidade como desde a representación sindical, excepto, como non, a nacionalista CIG».

«Conseguiron alcanzar un acordo beneficioso para os profesionais da asistencia sanitaria en atención primaria, que se traducirá en importantes melloras nas súas condicións laborais, ao mesmo tempo que se evitou unha folga que tería un importante efecto negativo na atención aos pacientes», apuntó.

El dirigente popular afirmó que su formación, y también el Gobierno gallego, seguirán trabajando con las puertas abiertas y con el objetivo de buscar consensos y acuerdos para solucionar los problemas y los conflictos «co único obxectivo de mellorar as condicións de vida de todos os cidadáns e conseguir que Galicia avance cunhas políticas sociais exemplares».

El Sergas exige a la ministra que trate de evitar una huelga que puede paralizar durante una semana la sanidad gallega Elisa Álvarez

En este sentido, dijo que estas negociaciones para mitigar el paro convocado en Galicia deberían servir de ejemplo para el Ministerio de Sanidad, ante la convocatoria de cuatro días de huelga de médicos para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre contra la reforma del estatuto marco «que pretende implantar o Goberno de Sánchez».

Afirmó Pazos que, solo a nivel gallego, cada día de paro puede llegar a paralizar más de 330 intervenciones quirúrgicas, más de 10.000 consultas y 600 pruebas diagnósticas, «repercutindo de forma importante nun incremento dos tempos de espera no acceso dos galegos aos servicios sanitarios».

Aseguró comprender la preocupación mostrada el jueves por el conselleiro de Sanidade, Antonio Rodríguez Caamaño, en una carta remitida a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que aconseja seguir el ejemplo de Galicia y abrir un proceso de diálogo y negociación con los sindicatos y los trabajadores para evitar la huelga.

Pazos anunció que el Grupo Popular ha dado un paso más y este mismo viernes trasladó a los portavoces de los grupos de la oposición la solicitud para que públicamente muestren su respaldo a la apertura de una vía de negociación para evitar una nueva huelga de médicos en toda la sociedad española.

Los médicos mantienen su pulso contra el estatuto marco: «Todo lo que pase de 37,5 horas semanales tiene que ser jornada extraordinaria» Elisa Álvarez

El PSdeG ironiza con la «novidosa preocupación» del PP

El PSdeG ha mostrado este viernes su sorpresa por la «novidosa preocupación» del PP sobre las huelgas en sanidad, ya que ha pedido el respaldo de los grupos para intentar evitar el paro de la próxima semana cuando se trata de una cuestión estatal, pero «non actuou da mesma forma coa folga desta semana», que tenía carácter autonómico.

A la petición dio respuesta la portavoz de sanidad del PSdeG, Elena Espinosa, que agradece la propuesta dada la «excepcionalidade da misiva, por falta de hábito», ya que no es una fórmula habitual de comunicación entre los grupos parlamentarios.

En todo caso, la socialista tilda de «cando menos sorprendente» la petición, puesto que las negociaciones del actual estatuto marco se producen desde hace tres años al ser la norma del 2003, por lo que los profesionales llevan mucho tiempo alertando sobre la necesidad de reformar el texto.

Recuerda que esta petición está siendo atendida por el actual Gobierno, dado que el anterior Ejecutivo, gobernado por el PP, «evitou facelo a pesar das reivindicacións». Así las cosas, Espinosa celebra que ahora populares y socialistas compartan «a preocupación polas condicións laborais dos profesionais sanitarios».