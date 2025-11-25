Galicia alza la voz contra la violencia machista en las concentraciones por el 25N

La manifestación con motivo del 25N celebrada en Vigo este martes. XOÁN CARLOS GIL

Miles de personas en toda Galicia salieron a la calle este martes, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, para alzar su voz contra la violencia machista. Su clamor se escuchó en las ciudades, donde tuvieron lugar las concentraciones más multitudinarias, pero también en localidades más pequeñas, en colegios y en instituciones públicas.

En Vigo, bajo las brillantes luces de una Navidad adelantada por decreto, cerca de 7.000 personas según la Policía Local, se concentraron esta noche en la manifestación unitaria convocada por la Rede de Mulleres contra os Malos Tratos y la plataforma Resposta Feminista bajo el lema «Xuntas somos máis fortes».

Personas de toda edad y condición, mujeres, hombres, jóvenes, infantes y mascotas fieles hasta en las reivindicaciones sociales de sus amos desafiaron al frío y la banalidad lumínica. Pero eran las voces femeninas las que resonaban acallando por un rato las melodías de hilo musical de un centro comercial que suenan desde el 15 de noviembre como en una distopía.

«Patriarcado e capital, alianza criminal», «que a vergoña mude de bando», «máis recursos contra o machismo», «non son mortas, son asasinadas», y así, un puñado de verdades y deseos dichos en alto por si sirve para algo. El llamamiento no solo pide visibilizar la violencia de género, sino también subraya cómo se filtra en sectores donde no se ven tanto, como en la precariedad de los cuidados, en la explotación laboral y en la falta de reconocimiento social.

Aunque la Rede de Mulleres lanzó un llamamiento contundente, el de la necesidad de llenar las calles más que nunca en un contexto en el que «los mensajes de la ultraderecha están haciendo mella», no caló lo suficiente. Nos callamos todavía. Portavoces como Rosa Fontaíña, luchadora histórica que cede el testigo pero no convicciones, advierten de un retroceso ideológico que pone en riesgo los avances en igualdad recordando que el sistema de protección actual sigue siendo insuficiente.

«Hay que estar; si te importa, hay que estar», argumentaba una mujer con su pareja ante una pancarta violeta. Cerrando la manifestación, como ya viene siendo habitual, se cuenta sin palabras la crónica negra de la violencia contra mujeres con nombres y apellidos: Beatriz Lijó, Noemí Rodríguez, Estela Blach, Fadoua Akkar, Josefa F.G., Rita Rodríguez... y muchas más que no fallecieron, sino que fueron asesinadas en los últimos años en el entorno del área metropolitana de Vigo. Sus nombres los llevan otras mujeres vestidas de blanco y máscaras en representación de las que ya no están.

«No hay excusas»

A Coruña también reivindicó la jornada. Lo hizo formando un gran lazo humano en la explanada de Riazor tras una multitudinaria andaina por el paseo marítimo. Vecinos y representantes de instituciones y entidades ataviados con camisetas moradas recorrieron el litoral bajo el lema municipal de este año, «No hay excusas», para exigir el fin de todas las violencias contra las mujeres.

Tras la marcha, alumnas de escuelas municipales, capitanas de equipos femeninos, representantes del tejido deportivo y social y concejalas de distintos partidos protagonizaron la lectura del manifiesto, una llamada conjunta a la unidad frente a la violencia machista.

Cientos de personas recorrieron también las calles de Santiago en una manifestación que arrancó en la plaza 8 de marzo y que se extendió por el casco histórico de la ciudad hasta acabar en la Praza das Praterías. «Somos as netas das meigas que non puideron queimar» o «Tú te cansas de oírlo, nosotros de vivirlo» fueron algunas de las proclamas escuchadas entre las participantes, que portaron velas, tambores y pancartas violetas. Al grito contra la violencia se sumó la USC, que enarboló el lema «Contra a violencia, nin un paso atrás» en una jornada en la que los actos y las concentraciones se multiplicaron por Santiago y toda su área.

En Lugo, las inmediaciones del árbol de la vida de Santo Domingo acogieron el acto institucional organizado por el Concello, al que se unieron multitud de lucenses. Mostraron su repulso contra la violencia machista a pesar de la lluvia que acompañó la lectura del manifiesto de la mano de la concejala Ángeles Novo y una antigua usuaria de la Casa da Muller, que sostuvo los principios de igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad «inherentes a todos os seres humanos son unha prioridade para todos e todas».

A última hora de la tarde tuvo lugar una manifestación en la ciudad amurallada, convocada por la Plataforma Feminista de Lugo, que partió desde la sede provincial de la Xunta bajo el lema «Nin fronteiras nin portas pechadas, vivas libres e organizadas».

En Ourense y Pontevedra

Al sur, la ciudad de Ourense cerró sus actos con una marcha desde la Subdelegación del Gobierno hasta la praza Maior, a la que se sumaron centenares de personas para denunciar los casos de violencia de género. En este 2025 se cobró la vida de 38 mujeres en España. Las pancartas y los cánticos reivindicativos llenaron el centro de la ciudad en un día tan señalado en el calendario.

Con una multitudinaria manifestación que, convocada por el Colectivo Feminista Pontevedra y el Colectivo Transfeminista FULANAS, partió de A Peregrina para recorrer el centro culminaron este martes en Pontevedra los actos conmemorativos por el 25N.

Fue una intensa jornada que arrancó frente a la Audiencia Provincial, donde integrantes de los tres partidos con representación en el Concello asistieron a la colocación de cuatro nuevas placas con las identidades de otras tantas víctimas de violencia machista. «Temos que aportar todos algo e seguir visibilizando cada vez que se produza un asasinato porque desgraciadamente isto non remata», remarcó el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores. Acto seguido, tanto Diputación como Subdelegación del Gobierno celebraron actos institucionales.

Las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes también alzaron su voz contra la violencia machista. En Lalín los actos comenzaron por la mañana en el vestíbulo del consistorio con la lectura de mensajes reivindicativos y otras manifestaciones plásticas y artísticas a cargo del alumnado de los centros educativos de la capital dezana. Los propios colegios e institutos también acogieron diferentes actividades conmemorativas del 25N, como por ejemplo el IES Laxeiro.

Por la noche tuvo lugar la concentración convocada por Azos Feminista en el Kilómetro Cero. Allí integrantes del colectivo leyeron un manifiesto en el que pusieron el foco en las 39 mujeres asesinadas por violencia machista en España en lo que va de año, así como advirtieron de la vulnerabilidad de aquellas que sufren violencia de género en el rural. A Estrada también acogió una manifestación.

Con información de las delegaciones de La Voz