Sanidade detectó 32 casos de violencia de género mediante entrevistas a 1.300 mujeres con síntomas

Centros de salud como el Abente y Lago ya han iniciado el proceso de cribado y acompañamiento de las posibles víctimas de violencia machista. C

En lo que va de año, los profesionales del Servizo Galego de Saúde detectaron 32 casos de violencia de género mediante entrevistas a 1.300 mujeres en las que advirtieron síntomas de alerta cuando pasaron por una consulta en atención primaria.

El dato procede de un informe aprobado ayer por el Consello de la Xunta sobre el funcionamiento del sistema de cribado activado por la Consellería de Sanidade para detectar y ayudar a las víctimas.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó que el cribado consiste en una pequeña encuesta, que cuenta con validación científica, y que puede realizarse a cualquier mujer de 15 años o más que acuda a consulta en atención primaria y presente «síntomas de alerta». Si el resultado es negativo, la prueba debe repetirse después de dos años.

El titular de la Xunta explicó que el personal sanitario informa a la paciente «sobre os seus dereitos e a asesoran sobre os pasos a seguir». También emiten un parte de lesiones, en caso de que sea preciso, que es enviado a los juzgados, avisan a los pediatras si hay hijos menores y registran lo ocurrido en el historial clínico, añadió.

El presidente destacó el papel de los profesionales en la identificación de las víctimas, reforzado porque la consulta crea un entorno de seguridad y confianza que facilita la denuncia. La intención del Gobierno gallego es extender el programa a medida que se implante la nueva historia clínica electrónica Ianus5, que en la primera mitad del 2026 ya emplearán más de 2.000 sanitarios gallegos.

El protocolo de cribado recuerda que escuchar ya es un acto terapéutico de primer nivel, pero además lista indicadores de alerta partiendo de la actitud de la mujer y de la exploración clínica. Entre los primeros señala actitudes nerviosas, evasivas o miedosas o baja autoestima. También que lleve ropa que permita ocultar lesiones o que le reste importancia a las mismas. Entre los síntomas físicos cita rotura de tímpano, insomnio, depresión, cefaleas, cervicalgia, molestias gastrointestinales, dificultades respiratorias, aborto espontáneo o atraso en la atención prenatal.

Polémica política

Rueda destacó el programa de cribado como ejemplo del compromiso de la Xunta contra la violencia de género. También lamentó que no se puedan alcanzar «consensos» en un tema «fundamental» y pidió a la oposición no lanzar mensajes «que no son certos» y son «especialmente inoportunos».

Rueda se refería a las críticas del PSdeG, que acusó a la Xunta de «branquear» los ataques machistas, y a las del BNG, que atribuye al PP y a la «extrema dereita» una postura «negacionista» de esa forma de violencia. La portavoz del Bloque, Ana Pontón, planteó el 1 % del presupuesto, 142 millones, para combatir esa lacra.